Rainbow Six Siege: Sam Fisher als Operator in "Operation Shadow Legacy"

Sam Fisher aus Splinter Cell wird als alter Bekannter mit der anstehenden "Operation Shadow Legacy" als Operator ins Spiel kommen. Er wird sich Team Rainbow als "Spezialeinsatzkraft Zero" anschließen. Bereits im Juni gab es erste Hinweise auf den Gastauftritt via PC Gamer . Demnach ist Sam ein Angreifer, der ein Spezialgerät trägt, das Kamerabolzen abfeuern kann, die sich durch zerstörbare, aber unverstärkte Wände bohren können, so dass er erkennen kann, was sich auf der anderen Seite befindet. Es wurde auch darüber spekuliert, ob diese Kameras Schaden auf Entfernung anrichten können. Der Operator soll am 16. August um 20 Uhr auf Twitch vorgestellt werden.Auf der offiziellen Siege-Website wird er folgendermaßen beschrieben: "Er scheint sich gut gehalten zu haben, obwohl er nicht mehr im aktiven Dienst war und etwas erschöpfter als sonst wirkte, als er hier ankam. Ich frage mich, was Zero dazu bewogen hat, Rainbow als seine Heimatbasis zu wählen. Ohne eigene Motivation wäre er nicht hier, und wir sollten uns seine Erfahrungen zunutze machen. Seine militärische Expertise bietet einen guten Ausgleich zu deinem psychologischen Verständnis. Da er das erste Mitglied des Rainbow-Operationsstabs (ROS) ist, stehe ich den Änderungen, die er mit sich bringen wird, gleichermaßen neugierig und etwas vorsichtig gegenüber. Ich bin mir sicher, seine Einführung wird eine notwendige und schmerzhafte Erfahrung. Ich glaube, es gibt da etwas, das er mir zu seinem plötzlichen Auftauchen nicht erzählt hat, aber das ist nicht überraschend. Zero geht nach dem Grundsatz vor, nur das Nötigste preiszugeben. Von daher bin ich mir sicher, dass er es mir erzählen wird, wenn die Zeit gekommen ist."