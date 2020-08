Rainbow Six Siege: Operation Shadow Legacy mit Sam Fisher und Chalet-Überarbeitung vorgestellt

Ping 2.0 (überarbeitete Markierung von Objekten, Gegnern, Arealen etc.)

Karten-Ban

Neues Sekundärgerät: der Schwere-Durchbruchsangriff

Neue Optische Hilfen und Visierfarben

Neuer Verstärkungs-Pool

Nach der Bestätigung von Sam "Zero" Fisher als neuen Operator hat Ubisoft die Operation Shadow Legacy (Season 3 in Year 5) aus Rainbow Six Siege näher vorgestellt.Sam Fisher ist ein Angreifer namens Zero, der mit dem Argus-Werfer, ausgestattet ist. Dabei handelt es sich um eine zweiseitige Bohrkamera. Diese Kameras werden geschossen und können weiche oder verstärkte Wände, Fenster und Luken durchbohren und haften auf jeder beliebigen Oberfläche. Jede Kamera verfügt über einen Laserangriff, der bei Verteidigern leichten Schaden anrichtet oder andere Geräte zerstört. Sam Fisher nutzt die einzigartige SC3000K als Waffe und die Nahkampfwaffe "Karambit".Außerdem ist die Karte "Chalet" überarbeitet worden. Dabei wurden vor allem das erste und zweite Stockwerk angepasst. Außerdem kann man auf das Dach klettern. "Als Hauptfokus wurden die Ziele ebenfalls überarbeitet. Dabei wurde ein zusätzlicher Gang hinzugefügt, um den Bewegungsspielraum im Keller zu verbessern - sowie das Trophäen-Ziel mit einem Neuen im Esszimmer ausgetauscht", schreibt der Publisher. Zum neuen Update gehören zudem:Die Testserver für Operation Shadow Legacy werden am 17. August auf PC freigeschaltet."Da es sich um eine Testumgebung handelt, kann eine konsistente Spielerfahrung auf dem Testserver nicht garantiert werden. Spieler, die auf Probleme auf dem Testserver stoßen, können diese auf der R6 Fix Plattform melden. Der Testserver ist exklusiv für Windows PC verfügbar."Neben der neuen Season gab Ubisoft ebenfalls bekannt, dass Rainbox Six Siege ab dem 27. August bis zum 4. September, abhängig von der jeweiligen Plattform, kostenlos spielbar sein wird. Interessierte Spieler erhalten Zugang zu allen Karten, Modi und den 20 klassischen Operator-Charakteren. Vor dieser Free Week erscheint der SquadFinder, eine Mobile- und Desktop-Web-App, die es den Spielern ermöglicht, Mitspieler zu finden, die zu ihrer Sprache, der Spielweise und der generellen Spielgewohnheit passen ( zum SquadFinder ).Letztes aktuelles Video: Shadow Legacy Gameplay und Tipps