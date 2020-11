Rainbow Six Siege: Operation Neon Dawn: Aruni und Skyscraper-Überarbeitung

Ubisoft hat die vierte Season von Rainbow Six Siege ab 15,99€ bei kaufen ) (Year 5) angekündigt: Operation Neon Dawn. In dieser Season wird die Verteidigerin Aruni (Thailand) das Rainbow-Six-Teams verstärken. Ansonsten werden die Skyscraper-Karte überarbeitet, neue Zugänglichkeitsfunktionen eingeführt und das Sixth-Guardian-Programm gestartet."Aruni ist mit einem einzigartigen Gadget namens Surya Schranke ausgestattet und kann Laser-Tore an Wänden, Luken, Türen und Fenstern anbringen. Diese Tore beschädigen die Angreifer und ihre Gadgets, schalten sich jedoch aus, um den Verteidigern den Zugang zu ermöglichen. Das Tor ist als Hindernis gedacht, das alle Drohnen, Projektile und fügt Angreifern erheblichen Schaden zu beschädigt. Aruni ist mit einer P10 RONI oder einer MK 14 EBR als Primärwaffe und einer PRB 92 als Sekundärwaffe ausgerüstet.""Zusätzlich zu diesem neuen Operator können die Spieler eine überarbeitete Wolkenkratzerkarte entdecken, die mit drei Hauptzielen neu überarbeitet wurde. Zunächst werden Angreifer nun nach innen gezwungen, indem die Anzahl von Balkonen verringert und diese verschoben wurden. Dadurch soll das Kreuzfeuer verhindert werden, das die Spieler bis jetzt auf diesen Teilen der Karte verursachen konnten. Eine völlig neue Rotation zwischen den beiden Seiten im zweiten Stock des Gebäudes würde ebenfalls hinzugefügt. Schließlich wurden die Locations der Bomben ausgeglichen, um sie wettbewerbsfähiger zu machen.""Mit dieser neuen Season kommen auch neue Zugänglichkeitsfunktionen hinzu. Voice-to-Text- und Text-to-Voice-Optionen für den Chat ins Spiel und darüber hinaus wurden Chat-Unterstützung wie Vorlesen und Hinweise dem Optionen-Menü hinzugefügt. Außerdem können Spieler jetzt die audiovisuellen Hinweise für den Chat und die Skalierung des Textes anpassen. (...) Schließlich markiert die Operation Neon Dawn den Start des Sixth-Guardian-Programms, in dem bestimmte Seasons ein zeitlich begrenztes Paket für unterschiedliche Wohltätigkeitsorganisation enthalten. "Der Testserver für Operation Neon Dawn wird am 9. November freigeschaltet. Der Testserver ist exklusiv für Windows-PCs verfügbar.