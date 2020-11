Rainbow Six Siege: Tachanka wurde überarbeitet

Ubisoft hat die Überarbeitung des russischen Verteidigers Tachanka in Rainbow Six Siege ab 15,99€ bei kaufen ) abgeschlossen. Ehemalig stationär, trägt er jetzt sein DP27 LMG als Primärwaffe für größere Mobilität mit sich. Er ist fortan auch mit einem Shumikha-Werfer ausgestattet. Dieser feuert Brandgranaten ab, um den Zugang zu bestimmten Arealen zu verwehren. Die Widerstandsfähigkeit, die ursprünglich auf dem Testserver verfügbar war, ist in der Live-Version des Spiels nicht mehr vorhanden. Der "neue Tachanka" ist auf allen Plattformen verfügbar - ebenso wie sein Elite-Skin "Slava Korlyu" ("Ehre sei dem König" auf Russisch).Letztes aktuelles Video: Tachanka Rework Launch Trailer