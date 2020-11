Rainbow Six Siege: Next-Gen-Update am 1. Dezember

4K Auflösung auf PlayStation 5 und Xbox Series X / 1080p auf Xbox Series S

bis zu 120 fps auf PlayStation 5 und Xbox Series X

DualSense Wireless Controller Funktionen auf PlayStation 5

Unterstützung von Aktivitäten für die beliebtesten Playlisten auf PlayStation 5

"Bessere Zugänglichkeit (Lesbarkeitsoptionen, Text zu Sprache und Sprache zu Text)

Schnellstart (optimierter Login-Fluss, gestraffte Introsequenz)

Ubisoft Connect Overlay"

Die für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angepassten Versionen von Rainbow Six Siege ab 15,99€ bei kaufen ) werden am 1. Dezember 2020 erscheinen. Die Spieler können Versionen innerhalb derselben Gerätefamilie ohne zusätzliche Kosten auf die verbesserte Version des Spiels "upgraden".Ubisoft: "Spieler, die derzeit auf PlayStation 4 oder Xbox One spielen, können zudem ihren Fortschritt behalten. Innerhalb derselben Gerätefamilie ist auch generationenübergreifendes Spielen möglich, so dass PlayStation-5-Spieler gegen PlayStation-4-Spieler und Xbox One-Spieler gegen Xbox Series X|S-Spieler antreten können. Cross-Play zwischen verschiedenen Konsolenfamilien oder zwischen PC und Konsolen wird derzeit nicht unterstützt."Diese Verbesserungen von Rainbow Six Siege werden mehrere Optionen zur Priorisierung der Bildwiederholrate (Leistung/Performance) oder Auflösung bieten, sofern die Spieler mit einem kompatiblen Gerät ausgestattet sind.Darüber hinaus werden die folgenden Funktionen auf Next-Gen-Konsolen implementiert:Letztes aktuelles Video: NextGenTrailer