Rainbow Six Siege: Crossplay und geteilter Fortschritt in Planung

Der Game-Director des Online-Shooters Rainbow Six Siege ab 14,99€ bei kaufen ) hat laut pcgamer.com Features zur Verbindung der verschiedenen Plattformen angekündigt: Jean-Baptiste Halle erklärte demnach auf einem Event zur kommenden "Crimson Heist"-Season, dass das Team "aktiv an Cross-Progression und Crossplay" arbeite.Es sei eine gute Idee, wenn im Konsolenbereich PlayStation- und Xbox-Nutzer zusammen spielen könnten. Dies könne in manchen Regionen Wartezeiten in der Spielervermittlung reduzieren, z.B. bei der in Asien spärlich vebreiteten Xbox-Marke.Halle sei allerdings noch skeptisch, ob auch PC-Nutzer an Runden mit Konsolenbesitzern teilnehmen sollten. Dafür gebe es Vor- und Nachteile (z.B. die höhere Maus-Präzision) - es sei also noch zu früh, dazu ein klares Statement abzugeben. Pcgamer.com gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass es für Controller nicht einmal einen Ausgleich wie Auto-Aim gebe.Letztes aktuelles Video: Das Playbook