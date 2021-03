Rainbow Six Siege: Crimson Heist (Jahr 6, Season 1) gestartet; kostenloses Wochenende steht an

Gonne-6

Überarbeitung der Newcomer-Spielliste

Drohnen-Näherungserkennung

Deaktivierungsstatus für elektronische Gadgets

Preissenkung für Operatoren

Saisonale Waffen-Skins

Crimson Heist, die erste Season von Rainbow Six Siege Jahr 6, ist ab sofort auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich. Die neue Season umfasst den argentinischen Operator Flores, die Überarbeitung der Karte Grenze, die neue Sekundärwaffe Gonne-6 und die Match-Replay-Beta. Darüber hinaus meldet Ubisoft, dass Rainbow Six Siege und Crimson Heist vom 18. bis 25. März kostenlos gespielt werden kann."In Crimson Heist lernen Spieler:innen einen brandneuen Angreifer kennen: Flores. Ausgestattet mit einem originellen Gadget namens RCE - Ratero, kann Flores einen ferngesteuerten Sprengsatz einsetzen und diesen während eines begrenzten Zeitraums durch die Karte fahren, bis er in einer gewaltigen Explosion detoniert. Flores ist mit einer AR33 oder einer SR-25 als Primärwaffe und einer GSH-18 als Sekundärwaffe ausgestattet. Zusätzlich zum neuen Operator haben die Spieler:innen Zugang zu einer neu gestalteten Version der Karte Grenze, die unter anderem mit einem Innenbalkon, der die Osttreppe mit dem Pausenraum verbindet, neu überarbeitet wurde. Das Badezimmer wurde ebenfalls erweitert und ist nun mit dem Schalter verbunden. Einige Eingänge wurden blockiert und schaffen eine neue, herausfordernde Umgebung. Zudem wurde die Anzahl der zerstörbaren Wände reduziert und eine zusätzliche Außentreppe erleichtert den Zugang zum Ostbalkon."Weitere Updates werden mit Crimson Heist kommen:Ubisoft: "Year 6 Season 1 kommt mit einem brandneuen Battle Pass, der bis zum 24. Mai erhältlich ist und 100 Ränge und 131 Belohnungen enthält. Der Battle Pass bietet eine kostenlose und eine Premium-Variante, die für 1200 R6 Credits erhältlich ist. Zum ersten Mal in der Geschichte von Rainbow Six Siege wird der Premium Battle Pass zudem den neuen Operator Flores enthalten. Besitzer:innen des Premium Battle Passes können sofort mit Flores spielen, während andere Spieler:innen ihn ab dem 30. März mit Ansehen oder R6-Credits freischalten können. Neue saisonale Inhalte wie die Überarbeitung der Karte Grenze, Match Replay Beta und die Gonne-6 sind ab sofort kostenlos und für alle verfügbar."Letztes aktuelles Video: Crimson Heist 101 Trailer