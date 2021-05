Rainbow Six Siege: Operation North Star mit Verteidigerin Thunderbird und Favela-Überarbeitung

Ubisoft hat mit "Operation North Star" die zweite Season aus dem sechsten Jahr von Rainbow Six Siege ab 7,99€ bei kaufen ) vorgestellt. Die Testphase soll am 25. Mai beginnen und im Juni soll "Operation North Star" dann startklar sein.Mit Operator Thunderbird wird eine neue Verteidigerin eingebaut , die auf Heilung und Tempo ausgelegt ist. Sie ist eine Nakoda - das indigene Volk von Saskatchewan. Sie kann bis zu drei Heilungstürme (Gadget) aufstellen, die sowohl Angreifer als Verteidiger mit "heilenden Projektilen" beschießen, wenn sie in ihren Radius kommen. Ihre Primärwaffen sind das -Sturmgewehr Spear .308 oder die Spas-15-Schrotflinte. Bei den Sekundärwaffen hat man die Wahl zwischen Bearing-9 oder Q-929. Thunderbird wird man über den "North Star Battle Pass" oder durch die Ingame-Währung freischalten können.Mit dem North-Star-Update wird außerdem die Karte Favela überarbeitet. So wurden viele zerstörbare Wände entfernt (bessere Chancen für die Verteidiger), die Innenräume großflächig verändert und die allgemeine Lesebarkeit des Levels verbessert. Favela soll sich nach der Überarbeitung fast wie eine neue Karte anfühlen. Ansonsten wird das Gadget von Operator Melusi (nicht mehr kugelsicher) angepasst und das kugelsichere Glas verändert. Demnächst können diese Scheiben im Nahkampf zertrümmert werden, was die Sichtlinie behindern wird. Diese Änderung wird sich wohl auf Maestro, Mira und die kugelsicheren Kamera-Gadgets auswirken.Auf dem Testserver werden noch Veränderungen am Rüstungssystem und mehr "Aktivitäten" nach dem Tod getestet (z.B. Angreifer: Drohnen-Steuerung; Verteidiger: Gadget-Nutzung).