Rainbow Six Siege: Stadia-Launch, Crossplay-Pläne und North-Star-Veröffentlichung

"Scoreboard 2.0

Neue Leichensymbole

Anpassung von Einschusslöchern

Operator-Balancing (Melusi, Mira und Maestro wurden angepasst und Smokes Gasausbreitung wurde überarbeitet)"

Ubisoft hat weitere Crossplay-Pläne für Rainbow Six Siege ab 15,99€ bei kaufen ) und die Veröffentlichung des Spiels auf Stadia (am 30. Juni) angekündigt. So werden die Spieler auf PC, Stadia und Amazon Luna ab dem 30. Juni die Möglichkeit haben, einheitliches Matchmaking und Cross-Progression zu nutzen. Crossplay zwischen Konsolenspielern und Cross-Progression für alle Plattformen wird Anfang 2022 verfügbar sein. Aktuell ist Crossplay nur zwischen Konsolen der gleichen Familie möglich.Darüber hinaus erscheint am 14. Juni "North Star", die zweite Season von Rainbow Six Siege (Jahr 6), die den neuen Operator Thunderbird und die überarbeitete Karte Favela enthalten wird.Ubisoft: "In North Star gibt es eine brandneue Verteidigerin zu entdecken: Thunderbird. Sie kann ihre Kona-Heilungsstationen einsetzen, die jede Person - Verbündete oder Feinde - in der Nähe dieses Geräts heilen, selbst wenn sie zu Boden gegangen sind. Die Kóna-Station hat eine Abklingzeit zwischen jeder Aufladung. Thunderbird ist ein niedrig gepanzerter, schneller Operator, die mit einer SPEAR .308 oder SPAS-15 als Primärwaffe und einer BEARING 9 oder Q-929 als Sekundärwaffe ausgerüstet ist. North Star führt die neu gestaltete Favela-Karte mit besserer Kartenübersicht und verbesserter Navigation ein. Diese Änderungen bieten mehr Übersicht und sorgen dafür, dass die Spieler:innen immer wissen, wo sie sind und wohin sie gehen, wenn sie auf Favela spielen."Weitere North-Star-Inhalte:"Diese Season kommt mit einem neuen 100-Stufen-Battle Pass, einschließlich einer Premium- und einer kostenlosen Variante. Besitzende eines Premium Battle Passes erhalten die Möglichkeit, Thunderbird ab dem 14. Juni zu spielen, während alle anderen sie ab dem 28. Juni mit Ansehen oder R6-Credits freischalten können."Letztes aktuelles Video: North Star Ich traf einst eine Pilotin