Rainbow Six Siege: Erste Highlights von Jahr 6 Season 4 enthüllt, darunter eine neue Operatorin und eine Überarbeitung von Outback

die Auswahl der Teamfarben zwischen blau, orange und rot

Balancing-Updates (Finka, Echo und Mozzie's Drohnen, neue kugelsichere Kameras, neue Regeln für Kameras, die im Außenbereich platziert werden)

neue Anpassungsmöglichkeiten für die Operatorkarten, Siegesposen, Farben und mehr

neue Benutzeroberfläche

Soft-Launch des neuen Streamer Modes für bestimmte Streamer im Laufe der Season

Publisher Ubisoft hat einen Ausblick auf die vierte und damit auch letzte Season in Jahr 6 von Rainbow Six Siege ab 15,99€ bei kaufen ) gegeben. Fans des taktischen Mehrspieler-Shooters dürfen sich in "High Calibre" auf eine Vielzahl an Neuerungen freuen. Darunter befindet sich beispielsweise Operatorin Thorn aus Irland.Ubisoft beschreibt die neue Verteidigerin für Rainbow Six Siege wie folgt: „[Thorn] ist mit den Razorbloom Granaten ausgerüstet: Werfbare Gadgets mit Annäherungsalarm, die nach dem Auslösen nach einer kurzen Zeit explodieren. Wenn die Gegner:innen den Wirkungsradius nicht rechtzeitig verlassen, werden sie durch die Explosion Schaden nehmen. Thorn ist ein Operator mit mittlerer Geschwindigkeit und Panzerung, die entweder die neue UZK50Gi oder die M870 als Primärwaffe und die 1911 TACOPS oder die C75-AUTO als Sekundärwaffe nutzen kann.“Außerdem arbeitet Ubisoft derzeit an einer Überarbeitung von Outback. Hier wurde etwa das Hauptgebäude und der Außenbereich angepasst, um Angreifern mehr Strategien anbieten zu können. Bereits am heutigen Dienstag wird der Testserver mit den Inhalten von High Calibre an den Start gehen. Einen genauen Termin für Season 4 gibt es noch nicht – der Release dürfte aber zeitnah erfolgen. Nachfolgend findet ihr eine Liste mit weiteren Neuerungen von High Calibre:Rainbow Six Siege ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Unseren Test findet ihr hier Letztes aktuelles Video: High Calibre Gameplay and Tips