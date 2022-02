Rainbow Six Siege: Roadmap mit allen Inhalten für Jahr 7 enthüllt

Screenshot - Rainbow Six Siege (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Spieler von Rainbow Six Siege ( ab 7,99€ bei kaufen ) dürfen sich auch in den nächsten Monaten über neue Inhalte für den Team-Shooter freuen. Ubisoft stellte die Roadmap von Jahr 7 mit allen Neuerungen im Rahmen der E-Sport-Weltmeisterschaft zum Titel vor. Zu den Highlights zählen zum Beispiel die kommenden Operatoren für Rainbow Six Siege. In einem Trailer wurde dabei bereits Azami aus Japan vorgestellt, die in Saison 1 zum Spiel hinzustoßen wird. In den weiteren Spielzeiten folgen dann noch Operatoren aus Belgien, Singapur und Kolumbien.Erstmals seit über drei Jahren wird es auch eine neue kompetitive Karte für Rainbow Six Siege geben. Dabei handelt es sich um Emerald Plains in Irland, die im Laufe von Saison 1 an den Start gehen wird. Ubisoft plant außerdem für Saison 3 den Release einer weiteren Map. Zwischendrin erhält auch der neue Team-Deathmatch-Modus eine brandneue Karte, die in Griechenland basiert ist.Jahr 7 von Rainbow Six Siege hält aber noch viele weitere Inhalte bereit. So befindet sich mit Ranked 2.0 eine Überarbeitung des kompetitiven Spielmodus auf dem Weg. Auch ein Schießplatz zum Testen von Waffen wird bald zur Verfügung stehen. Zudem möchte Ubisoft zum Ende des Jahres mit der Einführung von Cross-Play und Cross-Progression die Spieler auf PC und Konsole zusammenbringen. Wer früheren Zugriff auf die Operatoren haben möchte, kann sich den Year 7 Pass für Rainbow Six Siege zulegen.