Total War Saga: Fall of the Samurai: Neuer Name für Total War: Shogun 2 - Fall of the Samurai - 4Players.de

Creative Assembly hat Total War: Shogun 2 - Fall of the Samurai aus dem Jahr 2012 in Total War Saga: Fall of the Samurai umbenannt . Laut Entwickler war "Fall of the Samurai" richtungsweisend für die Saga-Ableger und wurde deswegen nachträglich umbenannt. Außerdem wird dadurch die Eigenständigkeit unterstrichen.Alle bisherigen Käufer/Besitzer erhalten die vier Erweiterungen kostenlos (The Saga Faction Pack, The Obama Faction Pack, The Tsu Faction Pack, The Sendai Faction Pack). Nur der Blood Pack DLC bleibt kostenpflichtig.Die Saga-Ableger sollen das typische Total-War-Spielgeschehen (rundenbasierte Kampagnen-Strategie und Echtzeit-Kämpfe mit großen Truppenverbänden) bieten, aber mit einem stärkeren Fokus auf einen kleinen, explizit ausgewählten Teil der Geschichte. Zur Saga-Reihe gehört bisher Total War Saga: Thrones of Britannia . Laut einem Gerücht könnte der nächste Teil Total War Saga: Troy sein ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Trailer