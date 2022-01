The Last of Us: Gerücht: Remake könnte offenbar in diesem Jahr erscheinen

Heard from multiple people now that the TLOU remake is nearly finished and could release during the latter half of 2022🧐 pic.twitter.com/ZxmNU7zS9k



— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022

Vor einigen Monaten kursierten Gerüchte im Internet, dass Naughty Dog an einem Remake von The Last of Us ( ab 18,00€ bei kaufen ) aus dem Jahr 2013 arbeiten würde. Bestätigt wurde das Spiel von den Verantwortlichen aber noch nicht. Doch jetzt meldete sich der bekannte Insider Tom Henderson bei Twitter zu Wort und enthüllte weitere Details zur Neuauflage. Demnach habe er erfahren, dass die Entwicklung fast abgeschlossen sei und ein Release in der zweiten Hälfte des aktuellen Jahres wahrscheinlich ist. Auch der Start der HBO-Serie zu The Last of Us – die sich um Teil 1 der Reihe drehen wird – wurde zuletzt immer wieder für 2022 erwartet, so dass ein gemeinsamer Release mit einem Remake des Spiels durch Sinn ergäbe.Darüber hinaus sprach er auch über andere Projekte bei Naughty Dog. So soll sich scheinbar ein Director's Cut von The Last of Us Part 2 in Produktion befinden. Schon Ghost of Tsushima und Death Stranding haben eine solche Version für PlayStation 5 erhalten. Es ist vorstellbar, dass auch hier neue Story-Inhalte hinzugefügt werden. Die Multiplayer-Variante "The Last of Us Part 2 – Factions" befindet sich ebenfalls weiterhin auf dem Weg. Wann und wie das Spiel erscheinen wird, konnte Henderson aber noch nicht erzählen.Letztes aktuelles Video: NewsTalk Brauchen wir ein Remake von The Last of Us