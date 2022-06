The Last of Us: Remake "Part 1" offiziell angekündigt

Ein echtes Remake

Im September für PS5 und PC



Unter Zuhilfename akteuller Technologie wurde die ursprüngliche Performance von Troy Baker als Joel und Ashley Johnson als Ellie auf die neue Version des Spiels übertragen. Zusätzlich hätten sich die Entwickler bei der Umsetzung von The Last of Us aller Dinge bedient, die sie mit Uncharted 4 und The Last of Us Part 2 weiterenwickelt hätten - von der KI, über Animationssyteme bis hin zur Detailfülle der Umgebung und Figuren.

Ein erster Trailer zum Remake zeigt dann auch, welche gigantischen Fortschritte die Technik in den letzten neun Jahren gemacht hat - und wie sehr die unveränderte Story und ihre Figuren von dieser grundlegenden Überarbeitung profitieren könnte. Außerdem wird auch ein Release-Datum verraten: The Last of Us Part 1 erscheint am 2. September 2022 für PS5 und PC.



Und was ist mit Multiplayer?



Während der DLC Left Behind Teil von The Last of Us Part 1 ist, wurde der originale Factions-Multiplayer mit keinem Wort erwähnt. Und das hat seinen Grund: Ebenfalls auf dem Summer Game Fest wurde angekündigt, dass sich das ursprünglich als Update für The Last of Us Part 2 angedachte Projekt verselbstständigt hat.



Druckmann bezeichnete Factions als das vielleicht größte Spiel, das Naughty Dog je gemacht hätten - konnte aber nicht viel mehr als ein Konzeptbild vorlegen, das auf den Schauplatz San Francisco hinwies. Und vertröstete dann auf 2023 für mehr Infos. Sein Versprechen: Es gibt eine Story, die auf eine "einzigartige" Weise erzählt werden soll.







