Welche Momente in The Last of Us ab 18,00€ bei kaufen ) haben die 4Players-Redaktion damals besonders hart getroffen? Da schon am 2. September das Remake The Last Of Us Part 1 für die PS5 erscheint, erinnern sich Boris, Eike und Matthias nochmal an die Stellen zurück, die ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind.Welche Stellen von The Last of Us haben euch damals besonders mitgenommen?