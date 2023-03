The Last of Us: Prequel um Ellies Mutter war fast in Entwicklung

The Last of Us: Prequel von einem externen Studio

Naughty Dogs nächstes Projekt steht schon fest

Über Ellies Vergangenheit inund ihre Eltern ist verhältnismäßig wenig bekannt. Dabei hätte das beinahe anders ausgesehen: Laut Neil Druckmann war einfast schon in Entwicklung.Dies hat Druckmann, der Co-Präsident bei Naughty Dog und federführend für The Last of Us ist, in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Kinda Funny verraten. Im Gespräch ging es um eine Szene aus der gerade beendeten HBO-Serie, in der Ellies Mutter Anna thematisiert wird. Druckmann erwähnt dabei, dass es dazu bereits einen ausführlicheren Handlungsbogen gab, der in einem Videospiel hätte umgesetzt werden sollen.Solch ein Spin-Off wäre noch weiter in die Zeit zurückgereist und hätte Anna, Ellies Mutter, in den Fokus gestellt, wie Druckmann in einem anderen Interview mit Variety verrät. Allerdings wäre dieses potenzielle Prequel nicht bei Naughty Dog selbst entstanden, sondern bei einem namentlich nicht näher genannten externen Studio."Es gab ein paar Sachen, die wir für die Mutter und den Vater geschrieben haben, als wir mit einem anderen Spielestudio sprachen, um möglicherweise ein ganzes Anna-Spiel zu machen", so Druckmann. Höhepunkt hätte die Szene aus der Serie sein sollen, die wir an dieser Stelle aus Spoilergründen nicht näher beschreiben. Allerdings kam die Zusammenarbeit schlussendlich doch nicht zustande und das Projekt wurde offenbar beiseite geschoben.Gründe, woran es schlussendlich scheiterte, verriet Druckmann nicht. Möglicherweise hebt man sich diese Story auch für einen. Bestätigt ist das bislang aber nicht.Woran Naughty Dog abseits vom Multiplayer-Spin-Off zu The Last of Us sitzt, ist derzeit völlig unklar – zumindest für die Öffentlichkeit. Laut Druckmanns Aussagen im Interview mit Kinda Funny ist die Entscheidung für das nächste Projekt bei Sonys Vorzeigestudio schon längst gefallen, aber mehr kann er zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht verraten.Ob es sich dabei um The Last of Us 3 handelt, lässt er offen. Es sei ihm jedoch bewusst, dass viele Fans einen dritten Part sehen wollen. "Ich kann nicht sagen, was es ist, aber das ist der Prozess, den wir durchlaufen haben: Wir haben viele verschiedene Dinge in Betracht gezogen und das ausgewählt, worauf wir am meisten Lust hatten", so Druckmann.Klar ist nur: Ein neues Uncharted wird es nicht sein., wie Druckmann bereits vor einiger Zeit verlauten ließ.Letztes aktuelles Video: NewsTalk Brauchen wir ein Remake von The Last of Us