The Last of Us: Naughty Dog stellt Entwicklungen am Online Multiplayer-Projekt ein - Das ist der Grund

The Last of Us: Multiplayer-Ableger wird nicht mehr weiterentwickelt – Naughty Dog nennt Gründe

Benötigte Ressourcen für Post Launch-Inhalte hätten zukünftige Sinpleplayer-Spiele zu stark beeinträchtigt

Nachdem sich noch in der ersten Jahreshälfte die Berichte mehrten,würde es mit der Entwicklung des heißersehnten-Ablegers etwas langsamer angehen, fällt das Entwicklerstudio nun eine endgültige, wie es mit dem Projekt weitergeht.So kündigte man jüngst an, man würde letzten Endes nun doch schweren Herzens denund nicht mehr an dem Titel arbeiten. Selbstverständlich lieferte Naughty Dog entsprechende, die zu der Entscheidung geführt haben, aber mit.So erklärte Naughty Dog recht ausführlich, dass man keinwerden wolle. Ursprünglich als Teil vongeplant, kündigte das Studio bereitsan, beides doch voneinander trennen zu wollen. Nach Jahren der eher schleppenden Kommunikation seitens der Entwickler, wie es nun eigentlich um das Multiplayer-Projekt steht,, um zu bestätigen, dass „später in diesem Jahr“ mehr enthüllt werden solle.Anstelle frischer Details, die etwas Hoffnung oder Vorfreude auf den The Last of Us-Multiplayer machen sollten, gab es dann eher: Erstbenötigen würde. Erschwerend hinzu kam die Behauptung des Branchenspezialisten Jason Schreier,-Entwickler Bungie habegegenüber Sony hinsichtlich der „Fähigkeit des The Last of Us-Multiplayer, die Spieler über einen langen Zeitraum zu beschäftigen“ geäußert. Dies führte angeblich dazu, dass Sony das Team in seinen Kapazitäten beschnitt und dieneu evaluierte.Nun, rund sieben Monate später, wurde die Entwicklung des The Last of Us-Multiplayers. „Wir wissen, dass viele von euch auf Neuigkeiten rund um das Projekt, das wir The Last of Us Online genannt haben, gewartet haben“, erklärt Naughty Dog in einem Statement, mit dem man die Entscheidung auf seiner Webseite bestätigt . „Es gibt keine einfache Art, dies zu sagen: Wir haben die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, die Entwicklung dieses Spiels einzustellen“, so das Studio weiter.„Wir wissen, dass diese Nachricht für viele hart sein wird […] vor allem für unsere engagierte The Last of Us Factions-Community, die unsere Multiplayer-Ambitionen mit großer Begeisterung verfolgt hat. Wir im Studio sind ebenso niedergeschmettert, wie wir uns darauf gefreut haben, es in eure Hände zu geben“, wie es heißt. Zwar hätte sich dasvorab zwar als „raffiniert und zufriedenstellend“ erwiesen, allerdings wurde das „enorme Ausmaß unserer Ambitionen“ erst beim „Hochfahren auf die volle Produktion" deutlich.Daraus leiteten die Entwickler einen nachvollziehbaren und durchaus sinnigen Schluss ab: Die, die das Studio benötigt hätte, um „Post Launch-Inhalte für die kommenden Jahre“ zu gewährleisten, hätten Naughty Dogs Möglichkeiten, künftige Singleplayer-Titel zu entwickeln, stark eingeschränkt. Vor die Wahl gestellt, ein reines Live Service-Studio zu werden oder sich wie bisher– die einen großen Teil des Studios und seines Erfolges ausmachen – griff man zur Notbremse und entschied sich für die zuletzt genannte Option.„Wir sind unheimlich stolz auf jeden im Studio, der an diesem Projekt mitgewirkt hat“, stellt Naughty Dog in der Erklärung noch einmal klar. „Die aus diesem Spiel gewonnen Erkenntnisse und Investitionen in die Technologie werden in die Entwicklung unserer Projekte einfließen und sind vonfür die Richtung, die wir als Studio einschlagen. Wir haben mehr als ein ehrgeiziges, brandneues Einzelspielerspiel, an dem wir hier bei Naughty Dog arbeiten und wir können es kaum erwarten, mehr darüber zu erzählen,, wenn wir so weit sind“, heißt es abschließend mit Blick auf die Zukunft gerichtet.Zu den brandneuen Projekten, die man uns mit dem Statement bereits jetzt schmackhaft machen will, gibt es bislang keine konkreten Informationen., dass, welches bereits im Januar des kommenden Jahres erscheinen soll und einenmit sich bringen wird.Letztes aktuelles Video: NewsTalk Brauchen wir ein Remake von The Last of Us