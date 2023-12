The Last of Us: Game Designer enttäuscht: "Ich hatte mehr Spaß als an jedem anderen Multiplayer."

The Last of Us Online-Designer: “Es war das Highlight meiner Karriere”





Absolutely gutted. And gutted for all the awesome people I worked with on this.



I learned more on this project than any other in my career and had more fun playing this game than any other MP game before and since. https://t.co/EEs1RYH5wc



— Karl Morley (@SheepGoMOO) December 15, 2023





I worked on this from the time I was hired in Feb 2022 until yesterday, it's absolutely been the highlight of my career, and will always be a very special project for me. So it goes.



A sad day, but very bright horizons ahead for sure. https://t.co/WftyptMRC9



— Natty (@ngmferguson) December 15, 2023

Dass die Entwicklung vom Multiplayer-Ableger vonvor wenigen Monaten auf Eis gelegt wurde, war im Nachhinein bereits kein gutes Zeichen. Seit letzter Woche herrscht nun auch Gewissheit, dass The Last of Us Online eingestellt wird.Entwicklerstudio Naughty Dog begründete diesen Schritt unter anderem damit, dass man sich auf hochwertige Einzelspielertitel fokussieren undwolle. Damit stieß man nicht nur der erwartungsfreudigen Fan-Schar vor den Kopf; auch so manche an der Entwicklung beteiligten Personn dürften nach der Entscheidung einen Kloß im Hals gehabt haben.So zeigte sich Game Designer Karl Morley „absolut enttäuscht, auch für die großartigen Leute, mit denen ich zusammen hieran gearbeitet habe“, wie er auf Twitter schreibt. „Ich habe bei diesem Projektin meiner Karriere.“ Auch habe er mehr Spaß am Spielen von The Last of Us Online gehabt als bei jedem anderen Multiplayer-Game.Auch Technical Designer Nathaniel Ferguson hätte sich sicher gewünscht, dass das Spiel irgendwann das Licht der Welt erblickt. „Ich habeund das war das Highlight meiner Karriere“, twitterte er.Schon 2019 hatte Naughty Dog angekündigt, diesen ursprünglich fürgeplanten Modus als ein separates Projekt verwirklichen zu wollen. In den vergangenen Monaten hatte man sich jedoch eingestehen müssen, dass die benötigten Ressourcen diewürden. Mehr zu denkönnt ihr hier lesen.Für die Zukunft hat der Spieleentwickler jedoch anscheinend einiges geplant. Nicht nur aufgrund der Remastered-Version von The Last of Us Part 2, die schonsoll; auch Ferguson bescheinigt in seinem Post „sehr vielversprechende Aussichten“. Auch werden die Dreharbeiten zurvoraussichtlich Anfang des kommenden Jahres aufgenommen.