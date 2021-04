X3: Albion Prelude: Erweiterung "Farnham's Legacy" angekündigt

Screenshot - X3: Albion Prelude (PC) Screenshot - X3: Albion Prelude (PC) Screenshot - X3: Albion Prelude (PC) Screenshot - X3: Albion Prelude (PC) Screenshot - X3: Albion Prelude (PC) Screenshot - X3: Albion Prelude (PC) Screenshot - X3: Albion Prelude (PC) Screenshot - X3: Albion Prelude (PC)

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung von X3: Albion Prelude ab 8,99€ bei kaufen ) hat Egosoft eine neue Erweiterung für das Weltraumspiel angekündigt: X3: Farnham's Legacy. Die Erweiterung wurde in den letzten fünf Jahren von (langjährigen) Community-Mitgliedern in Zusammenarbeit mit dem Egosoft-Team entwickelt. Sie wird kostenlos für alle Besitzer von X3: Albion Prelude am 4. Mai 2021 auf Steam erscheinen. Egosoft : "X3: Farnham's Legacy ist in den Jahren nach X3: Albion Prelude angesiedelt, als das Chaos, das durch die Abschaltung der Tore verursacht wird, erst richtig losgeht. Gefangen in einem isolierten Bereich des Weltraums, müssen die Spieler zunächst die neuen Erkundungsfunktionen nutzen, um ihren Weg zurück in die Zivilisation zu finden. Dort angekommen erwarten sie neue Diplomatie-Optionen, um ihre Beziehungen zu den Fraktionen zu gestalten, die sie im Universum vorfinden. Die neuen Features enden jedoch nicht mit dem Handlungsstrang. Es gibt zahlreiche weitere Verbesserungen, die von Drohnenträgern, Stationsbau und einem verbesserten Spielerhauptquartier bis hin zu einem neuen Schiffsbrowser und einer verlinkten Enzyklopädie reichen. Und natürlich wäre kein neues X3-Spiel komplett ohne neue Schiffe!""Wenn dir X3: Farnham's Legacy gefällt und du dem Projektteam danken möchtest, indem du etwas Gutes tust, kannst du dieses Spendenpaket kaufen . Egosofts Umsatzanteil dieses Spendenpakets wird zu 100% an Médecins Sans Frontières / Ärzte ohne Grenzen weitergeleitet. Wenn du lieber über einen anderen Kanal spenden möchtest, besuche bitte die Website der Ärzte ohne Grenzen."Letztes aktuelles Video: Farnhams Legacy Reveal Trailer