Command & Conquer: Remastered: Das überarbeitete Baumenü im Blick - 4Players.de

So sieht der aktuelle Entwurf des Baumenüs aus.

Der überarbeitete GDI-Bauhof.

Die Entwicklung von Command & Conquer Remastered schreitet weiter gut voran. Mittlerweile ist Pre-Production-Phase abgeschlossen worden. Die "normale" Produktion hat bei Petroglyph Games begonnen, während Lemon Sky an der Erstellung der 4K-Inhalte arbeitet. Sogar der Mehrspieler-Modus von Tiberian Dawn (C&C: Der Tiberiumkonflikt) sei schon spielbar.Nun stellte Jim Vessella (Produzent bei Electronic Arts) bei Reddit das leicht überarbeitete Baumenü an der rechten Bildschirmseite vor, das sich an der Vorlage orientieren wird, aber leicht angepasst wurde. Erste Auffälligkeit: Das Baumenü ist etwas breiter geworden und bietet nun Platz für drei nebeneinander angeordnete Elemente. Somit können 18 Bauprojekte oder Einheiten angezeigt werden - ohne nach oben oder unten scrollen zu müssen. Darüber befinden sich vier Schaltflächen als Tabs/Kategorien für Gebäude, Infanterie, Vehikel (Boden, Luft, Wasser) und Unterstützung/Superwaffen. Die Icons der Gebäude und der Einheiten sollen sich stilistisch an der Gold Edition von C&C orientieren. Das Baumenü des Originals war nur zwei Elemente breit und bot keine thematische Strukturierung. Es musste oft gescrollt werden.Die neue Gliederung orientiert sich an C&C: Alarmstufe Rot 2 und C&C 3: Tiberium Wars. Die Optionen Reparieren, Verkaufen und Karte werden mit Bildchen darstellt und nicht in Textform, was auch die Lokalisierung erleichtern würde. Die Leiste mit der zur Verfügung stehenden Energie ist und bleibt an der bekannten Stelle. Die Geldmittel werden nun oberhalb der Karte angezeigt und haben somit keine Sonderposition mehr. Auch die Optionen sind dorthin gewandert.Bei C&C: Alarmstufe Rot Remastered würden sie beim "UI-Design" einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Vessella meint, dass noch immer Veränderungen vorgenommen werden könnten, aber der aktuelle Stand würde wie beschrieben aussehen. Ob es Hotkeys geben wird, sei noch nicht entschieden.Über das Feedback und die Rückmeldungen der C&C-Fans nach der Ankündigung der geplanten Verbesserung des Interfaces im November 2018 schrieb Vessella: "Der Trend, den wir gehört haben, ist, dass [die meisten von euch] immer noch die klassische C&C Sidebar-Benutzeroberfläche wollten, aber Aktualisierungen der älteren Benutzeroberfläche begrüßen würden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern."Letztes aktuelles Video: Look Whos Coming Back for the Command Conquer Remasters