Command & Conquer Remastered Collection: Remastered: Die Überarbeitung der Videos; Pixelbrei mit Weichspülung und Nachschärfung

Die Aufbereitung der Original-Zwischensequenzen aus Command & Conquer und Command & Conquer: Alarmstufe Rot für die Remaster-Versionen gestaltet sich als kniffelige Angelegenheit. Produzent Jim Vessella erklärt im folgenden Video lang und breit, wie schwierig es war, die Original-Video-Aufnahmen (FMV) ausfindig zu machen, die in höherer Auflösung vorliegen sollten, nur um dann herauszufinden, dass das Material auf den Videokassetten gar nicht die Original-Aufnahmen waren, sondern bloß die Videos, wie man sie aus dem Spiel kannte. Auch die Digitalisierung dieser Bänder half nicht, um die Qualität des Materials zu optimieren. Also mussten sie auf die Videos der Konsolenversion von C&C zurückgreifen, da diese in einer minimal höheren Auflösung als die PC-Fassung vorlagen. Immerhin entdeckte Jim Vessella etwas Hinter-den-Kulissen-Videomaterial in der Abstellkammer bei EA LA.Ohne das verschollene "Rohmaterial" mussten sie sich einen anderen Weg überlegen, um das Videomaterial (320x200) zu verbessern. Daher wird ein KI-Algorithmus die Überarbeitung der Videos übernehmen. Zunächst wird die Bildwiederholrate von 15 fps auf 30 fps verdoppelt und danach die Auflösung erhöht. Das ursprüngliche stark pixelige Video wird durch die KI aufgeweicht und später nachgeschärft. Während dieser Vorgang bei den Szenen-Hintergründen und den computeranimierten Passagen einen ganz brauchbaren Eindruck hinterlässt, werden die Schauspieler ziemlich stark verwaschen darstellt. Etwaige Verbesserungen an der KI könnten aber noch helfen. Ob man im Remaster auswählen kann, ob man die niedrig aufgelösten Original-Videos oder die weichgespült und zugleich nachgeschärften Sequenzen anschauen möchte, ist noch unklar. Musik und Sound wird Frank Klepacki (Komponist) übrigens eigenhändig verbessern.Die Beispiel-Passage aus Command & Conquer: Alarmstufe Rot beginnt ab 11:20 Min.Wann die Remaster von Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt (Tiberian Dawn) und Command & Conquer: Alarmstufe Rot (Red Alert) erscheinen werden, ist noch unklar. Die Erweiterungen Ausnahmezustand (The Covert Operations) für C&C 1 sowie Gegenangriff (Counterstrike) und Vergeltungsschlag (Retaliation) für Alarmstufe Rot werden ebenfalls in der Remastered-Sammlung enthalten sein.Letztes aktuelles Video: Remaster - First Gameplay Teaser