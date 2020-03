Command & Conquer Remastered Collection: Remastered: Alternative Musiktracks von Frank Klepacki und The Tiberian Sons

Im Remaster von Command & Conquer werden über 20 Musiktracks aus der C&C-Reihe zu hören sein, die von Frank Klepacki (Komponist) und The Tiberian Sons (Remix-Band) eingespielt wurden. Alle Titel können über die Kategorie "Bonus" in der Jukebox angehört und auf Wunsch über die Audio-Einstellungen nahtlos in die Kampagnen-Missionen integriert werden.Jim Vessella (EA Producer) berichtet, dass es im vergangenen Jahr beim MAGfest 2019 eine Command-&-Conquer-Konzert von Frank Klepacki und den Tiberian Sons live aufgeführt wurde ( YouTube-Video des Konzerts ). Die Tiberian Sons sind eine Band, die sich auf Remixe von Videospielmusik spezialisiert hat - mit den Mitgliedern Tony Dickinson, Travis Moberg, Connor Engstrom und Max Noel. Insgesamt wurde ein 90-minütiges Konzert mit C&C-Musik aus der gesamten Reihe gespielt. Kurz darauf fragte Jim Vessella sowohl Frank Klepacki als auch die Band, ob sie daran interessiert wären, den Auftritt für das C&C-Remaster neu aufzunehmen. Alle Beteiligten stimmten zu und so wurde der gesamte MAGFest-Auftritt in einer Studioumgebung neu aufgenommen. Frank Klepacki mischte die Tracks ab."Jetzt haben wir über 20 High-Fidelity-Tracks, die von Frank und The Tiberian Sons eingespielt wurden (die sich über die gesamte Franchise erstrecken) und die ohne Aufpreis in das Remaster aufgenommen werden", schreibt Vessella bei Reddit . Im vergangenen Jahr wurde im Reddit-Forum nach den beliebtesten C&C-Songs gefragt und neun von zehn Tracks waren bei den durchgeführten Studioaufnahmen enthalten. Nur "Just Do It Up" fehlte, weswegen der Song noch in neu arrangierter Form nachproduziert wurde.Letztes aktuelles Video: Remaster - First Gameplay Teaser