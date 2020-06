Command & Conquer Remastered Collection: Videobotschaft von Kane

Am morgigen Freitag (um 19 Uhr) wird die Command & Conquer Remastered Collection für PC via Origin und Steam erscheinen (Preis: 19,99 Euro). Und passend zum anstehenden Verkaufsstart meldet sich Kane (Joseph D. Kucan) als Anführer der Bruderschaft von Nod in einer Videobotschaft zu Wort."Kane lebt! Bruderschaft von Nod, unser geschätzter Führer ist zurückgekehrt - und er ist bereit, uns zu einem glorreichen Sieg zu führen. Doch zunächst möchte er Ihnen allen für Ihre Hingabe und Ihre freundlichen Worte danken. Wenn er doch nur dieses moderne Kommunikationsgerät richtig zum Laufen bringen könnte", schreibt der Publisher.Das Paket umfasst die Remaster von Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt (Tiberian Dawn) und Command & Conquer: Alarmstufe Rot (Red Alert) sowie die Erweiterungen Ausnahmezustand (The Covert Operations) für C&C 1 sowie Gegenangriff (Counterstrike) und Vergeltungsschlag (Retaliation) für Alarmstufe Rot. Auch die bisher Konsolen-exklusiven Missionen und Videos sind enthalten.Das Spiel bietet 4K-Grafik (jederzeit umschaltbare Original-Grafik), unterschiedliche Kamera-Abstände (DOS-Version und Gold-Version), einen überarbeiteten Multiplayer-Modus, eine modernisierte Oberfläche mit zusätzlichen Optionen, einen Karten-Editor, eine Bonus-Videogalerie mit unveröffentlichtem FMV-Material sowie über sieben Stunden Musik (teils neu gemastert von Frank Klepacki). Der Tiberiumkonflikt wird ebenfalls einen Skirmish-Modus (Gefecht) bieten. Insgesamt wird das Paket über 100 Kampagnen-Missionen, über 250 Multiplayer-Karten, 1-gegen-1-Gefechte, Elo-basierte Spielersuche, Replays, Bestenlisten, Quicksaves, Auto-Saves und Ingame-Tooltipps bieten. Sprachausgabe wird es auf Englisch, Französisch und Deutsch geben."Unser Team hat vom ersten Tag an eng mit der C&C-Community zusammengearbeitet und wir hoffen, dass die Command & Conquer Remastered Collection die Erwartungen unserer Fans dank dieses offenen Austauschs erfüllen und sogar übertreffen kann", so Jim Vessella, Lead Producer bei EA. "Das klassische Gameplay, das eine neue Ära des Echtzeitstrategiegenres eingeläutet hat, bleibt bestehen und wird um sinnvolle, von der Community gewünschte Features, wie einen Gefechtsmodus für Der Tiberiumkonflikt, praktische Verbesserungen und die vollständige Steam-Integration mit UGC-Support erweitert. Als jahrelanger C&C-Fan (1995 war ich 12) ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich durfte tatsächlich mit den ehemaligen Westwood Studios-Teammitgliedern zusammenarbeiten, die mittlerweile bei Petroglyph angestellt sind."