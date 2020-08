Command & Conquer Remastered Collection: Zweites Update bringt Unterstützung für LAN-Partien

Für die Command & Conquer Remastered Collection ist das zweite Update veröffentlicht worden. Mit dem Patch wird Unterstützung für LAN-Partien eingebaut (Local Area Network; "Heimnetzwerk"). Auch Modifikationen bzw. Mod-Inhalte können im lokalen Netzwerk gespielt werden. Da aufgrund der Covid-19-Pandemie die Testläufe nur eingeschränkt stattfinden konnten, hoffen die Entwickler auf Feedback und Fehlermeldungen aus der Community, wenn Probleme z.B. in Zusammenhang mit VPN auftreten sollten.Ansonsten haben die Entwickler die Balance in Zusammenarbeit mit der Community angepasst ( Details ), kleinere Qualitätsverbesserungen vorgenommen, die ersten acht Community-Karten hinzugefügt und Bugs behoben. Außerdem soll das "Quickmatch Leaderboard" zurückgesetzt werden. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Soundtrack Action Instinct Studioaufnahme mit The Tiberian Sons