Fortnite: Zermürbende Crunchtime-Zeiten führten laut anonymer Insider zu 70- bis 100-Stunden-Wochen - 4Players.de

Die gigantische Beliebtheit von Fortnite scheint auch ihre Schattenseiten mit sich zu bringen: Das Magazin Polygon.com berichtet nach dem Gespräch mit mehreren anonymen Mitarbeitern von langwierigen Crunchtime-Phasen mit 70- bis 100-Stunden-Wochen, welche bei vielen zu gesundheitlichen Problemen, Entlassungen sowie einer Kultur des Verheizens von Arbeitskräften geführt habe.Gut ein Dutzend Interviews habe man mit aktuellen und ehemaligen Angestellten sowie Managern über den Zeitraum von mehreren Monaten geführt. Auch Gespräche mit Auftragnehmern in Epics Qualitätskontrolle und in der Kundenbetreuung hätten das Bild einer stressreichen und arbeitnehmerfeindlichen Arbeitsumgebung gezeichnet. Offiziell freiwillige Überstunden seien in der Praxis als selbstverständlich vorausgesetzt worden, da betroffene Mitarbeiter nicht ihren Job verlieren wollten.Viele Mitarbeiter würden das Problem so handhaben, dass sie rund vier Bonus-Checks lang durchhalten, bevor sie die Firma freiwillig wieder verlassen. Diese Boni könnten nämlich sogar das Dreifache des Gehalts betragen, so ein Insider. Der kometenartige Erfolg des Battle-Royale-Modus im Shooter habe die Praxis des "Games as a Service"-Modells mit regelmäßigen Updates wie Modi, Skins, Waffen oder Karten-Änderungen nötig gemacht, um die Spielergemeinde bei Laune zu halten. Statt festen Crunch-Phasen wie bei altmodischen Launches habe sich eher eine "rollende Serie von Deadlines" entwickelt."Ich arbeite im Schnitt 70 Stunden pro Woche", so ein Mitarbeiter, "Es gibt mindestens 50 oder 100 andere Leute bei Epic, die ähnlich viele Stunden lang arbeiten. Ich kenne persönlich Leute, die eine 100-Stunden-Woche ableisten. Das Unternehmen gibt uns eine unbegrenzte Zeit Urlaub, aber es ist fast unmöglich, dafür Zeit zu finden. Wen ich mir frei nehme, fällt die Arbeit auf andere Leute zurück, und niemand will so eine Person sein. Das größte Problem ist, dass wir die ganze Zeit über patchen. Die Führungskräfte konzentrieren sich darauf, Fortnite so lange wie möglich beliebt zu halten, vor allem angesichts der neuen Mitbewerber, die momentan auftauchen."Ein Epic-Sprecher habe eingeräumt, dass Mitarbeiter ein extremes Arbeitspensum hätten durchstehen müssen. Extremsituationen wie 100-Stunden-Wochen kömen allerdings unheimlich selten vor - und in solchen Fällen versuche das Unternehmen, sie sofort danach auszugleichen, um eine Wiederholung zu vermeiden.Um den Schwung der Fortnite-Beliebtheit aufrecht zu erhalten, müssten manche allerdings in einer ständigen Crunch-Phase arbeiten, so der Artikel. "Die Führungskräfte reagieren ständig, um Dinge zu ändern", so eine der anonymen Quellen, "alles muss sofort erledigt werden. Es ist nicht erlaubt, mit irgendetwas Zeit zu verbringen." Falls z.B. eine Waffe fehlerhaft sei, könne man sie nicht einfach deaktivieren und bis zum nächsten Patch warten. Es müsse sofort und ständig repariert werden, während nebenbei am nächsten Patch gearbeitet wird: