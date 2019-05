Fortnite: Battle Royale Saison 9: Windkanäle als Transportsystem; Rette die Welt mit "Kriegsspielen" - 4Players.de

Bei Fortnite Battle Royale startet heute Saison 9 mit dem Update auf Version 9.00. Der Vulkan auf der Battle-Royale-Insel ist ausgebrochen und hat einige altbekannte Schauplätze verändert. So kann man neue Orte wie Neo Tilted und Mega Mall erkunden. Neu sind ebenfalls die Windkanäle als Transportsystem. Diese Windtunnel befördern Spieler passiv per Luftstrom. Die Spieler bewegen sich schneller und wechseln die Richtung, wenn sie sich im Windkanal aktiv bewegen. Sie werden basierend auf Bewegungsgeschwindigkeit und Austrittswinkel aus dem Kanal geschleudert. Geschosse und Fahrzeuge können ebenfalls in den Windkanal gelangen. Die neuen Ventilatoren wiederum können Spieler über kurze Distanzen befördern und bescheren Immunität gegenüber Fallschaden. Mit der halbautomatischen Kampfschrotflinte kommt eine neue Waffe ins Spiel.Passend zur neuen Saison gibt es wieder einen Battle Pass, der über 100 "exklusive Belohnungen" umfasst. Der Preis beträgt 950 V-Bucks (ca. 10 Euro). Battle-Pass-Käufer erhalten sofort die aufrüstbaren Outfits "Sentinel" und "Rox". Mit der Erhöhung der Stufe des Battle Passes werden Belohnungen wie die neuen einhändigen Doppelspitzhacken, Wurfscheiben und auf Stufe 100 das Vendetta-Outfit freigeschaltet. Die Fortbytes (100 sammelbare Computerchips für Battle-Pass-Besitzer) feiern ebenfalls ihre Premiere."Je mehr Fortbytes ihr sammelt, desto weiter entschlüsselt ihr ein geheimnisvolles Bild. Sammelt sie alle, um Belohnungen freizuschalten und die Geheimnisse von Saison 9 zu lüften. Am ersten Tag von Saison 9 können bereits 18 Fortbytes gefunden werden. Anschließend gibt es jeden Tag mindestens ein neues Fortbyte. Im Herausforderungen-Tab erhaltet ihr genauere Informationen zu den aktuell verfügbaren Fortbytes und dazu, wann die nächsten freigeschaltet werden. Nach Ende von Saison 9 können keine Fortbytes mehr gesammelt werden."Der Kreativmodus erhält neue futuristische Objekte, Schwebeplattformen und Anpassungsmöglichkeiten für die Kondition von Kreaturen. Bei Rette die Welt darf man in "Geschichten des Jenseits" auf die Jagd nach Loks Monster gehen und sich bei "Kriegsspielen" beweisen. Diese Sturmschild-Missionssimulationen dienen als besondere Herausforderung. Derzeit stehen vier Simulationen zur Verfügung. Bei jeder Simulation müssen die Spieler ihre Basis sieben Minuten lang verteidigen. Danach wird ein zufälliger "Verstärker" ausgewählt, der weitere sieben Minuten verteidigt werden muss. Das Change-Log von Version 9.00 findet ihr hier