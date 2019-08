Fortnite: Saison X "Gegen die Zeit", Zwei-Spieler-Mech, neuer Battle Pass und Update 10.00 - 4Players.de

"Bugha" (@bugha)

"Aqua" (@aquaa) - $1.500.000

"Nyhrox" (@nyhrox) - $1.500.000

"Cizzorz" (@cizzorz) - $336.250

"Hiimtylerh" (@hiimtylerh) - $336.250

"Suezhoo" (@suezhoo) - $336.250

"Zand" (@zandOfficial) - $336.250

"Airwaks" (@airwaks) - $500.000

"RL Grime" (@RLGRIME) - $500.000

Heute startet in Fortnite die Saison X "Gegen die Zeit". Zusammen mit der neuen Saison sind das Update 10.00 und der zehnte Battle Pass erschienen.Im Battle-Royale-Modus von Saison X gerät die Zeit durcheinander und der Nullpunkt wird instabil. "Während der gesamten Saison wird es viel für euch zu entdecken geben. Orte, die lange Zeit als verloren galten, tauchen wieder auf der Insel auf. Aber sie sind nicht mehr so, wie ihr sie in Erinnerung habt", schreibt Epic Games. Neu ist ebenfalls das Mech-Fahrzeug "B.I.E.S.T.", das Platz für zwei Spieler bietet. Ein Spieler steuert. Der andere Spieler bedient die Waffen.Der Battle Pass Saison X (Preis: 950 V-Bucks; ca. 10 Euro) umfasst wie gewohnt 100 Belohnungen (Doppelspitzhacken, Emotes, Ladebildschirme, Outfits etc.), die freigeschaltet werden können. Auf Stufe 100 winkt das Outfit "Ultimaritter". Diese Saison erhaltet ihr beim Kauf des Battle Pass sofort die Outfits "X-Meister" und "Catalyst". Eine weitere Neuerung sind die Missionen - eine Reihe themenspezifischer Ziele müssen für Belohnungen quer über die Insel abgeschlossen werden. Der Battle Pass kann nun ebenfalls verschenkt werden.Die Neuerungen für den Kreativmodus werden so beschrieben: "Wir hoffen, ihr hattet in den vergangenen Wochen viel Spaß beim Spielen der ersten von Spielern erstellten Kreativmodus-LTMs. Beach Assault und Objektjagd sind nur der Anfang einer Vielzahl an Missionen, die von der Community erschaffen wurden und als LTMs angezeigt werden. Macht euch und eure Gruppen bereit - in Saison X könnt ihr den Fortnite-Kreativmodus auf völlig neue Art spielen und erleben."In Rette die Welt wird ein zeitlich begrenztes Events stattfinden: "Helft euren Lieblingscharakteren dabei, die trügerische Reise zum Radiosender zu überleben, sodass sie dort ihr perfektes Sommerlied senden können. Wenn ihr euch zu weit vom Hover-Truck entfernt, kann der Sturm eine tödliche Gefahr darstellen - aber auf diejenigen, die das Risiko eingehen, wartet auch bessere Ausrüstung. Ihr werdet auf eurer Reise jede Menge Zwischenstopps einlegen müssen, also holt euch die beste Ausrüstung, um perfekt für die finale Verteidigungsschlacht gewappnet zu sein!"Außerdem wird der Spind in Rette die Welt verfügbar sein. Zu Beginn der Saison werden im Spind Emotes, Musikpakete und Ladebildschirme vorhanden sein. Im weiteren Verlauf soll der Spind in einen eigenen Ingame-Shop für kosmetische Gegenstände für Rette die Welt verwandelt werden.Das Change-Log von Version 10 findet ihr hier Season X von Fortnite folgt direkt auf den Fortnite World Cup. Über 19.000 Fans waren bei den dreitägigen World Cup Finals im ausverkauften Arthur Ashe Stadium live mit dabei. Am Sonntag, während des Solo Finales, verfolgten das Event über 2,3 Millionen Zuschauer gleichzeitig auf YouTube und Twitch.Fortnite World Cup Solos Gewinner: $3.000.000Fortnite World Cup Duos Gewinner: $3.000.000 (geteilt)Fortnite World Cup Creative Gewinner: $1.345.000 (geteilt)Fortnite World Cup Charity Pro-Am: $1.000.000 (geteilt)"Vergangenes Wochenende hat Epic Games die Fortnite Champion Series angekündigt. Mit Beginn der (...) Fortnite Season X können Spieler wöchentlich gegeneinander antreten, um Fortnite Season X Champions zu werden und Millionen von US-Dollar zu gewinnen. Epic Games wird außerdem eine Bestenliste implementieren, auf der Spieler ihre eigenen Fortschritte und die ihrer Lieblingsspieler auf dem Weg zum Season Champion verfolgen können."