Fortnite: FortniteXMayhem: Crossover-Event mit Borderlands - 4Players.de

In Fortnite ist ein Crossover-Event mit Borderlands gestartet worden. Bis zum 10. September könnt ihr in der Pandora-Risszone ballern und plündern und thematische Herausforderungen bewältigen, während im Shop das Psycho-Paket inkl. Claptrap als Rucksack angeboten wird.Über das FortniteXMayhem-Event schreiben die Entwickler: "Die Pandora-Risszone ist auf der Karte erschienen - und mit ihr nicht nur die Optik, für die der Planet bekannt ist, sondern auch Schildgeneration, wenn ihr lange genug keinen Schaden erleidet. Es gibt noch einige andere Überraschungen, die euch erwarten, während der Wahnsinn in Pandora losgeht."2K Games erklärt derweil: "Stürz dich in die Pandora Rift Zone, werde zum Anarcho-Künstler mit dem Pandora-Prefab im Kreativmodus und setz dann die coolen kosmetischen Psycho-Objekte des Psycho-Bundles ein. Die Pandora Rift Zone steht nun offen und verwandelt den tödlichsten Wüstenplaneten der Galaxis in ein wildes PvP-Spielfeld. Im Kreativmodus kannst du jetzt mit den neuen Pandora-Prefab-Objekten deine Vision von Pandoras ungezähmten Badlands errichten. Weitere thematisch passende Belohnungen erwarten dich in den 'Willkommen auf Pandora'-Herausforderungen, die - wie auch die Padora Rift Zone - ab sofort bis Dienstag, 10. September verfügbar sind."Letztes aktuelles Video: X-Wahnsinn - Ankündigungstrailer