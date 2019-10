Fortnite: Gerücht: Kapitel 2 mit neuer Battle-Royale-Karte gesichtet - 4Players.de

Better look at the leaked season 11/chapter 2 image pic.twitter.com/ZASfiqRWyh



Der Battle-Royale-Modus von Fortnite bekommt allem Anschein nach eine neue Karte. Im italienischen iOS App Store war kurzfristig ein Video zu sehen, das ein zweites Fortnite-Kapitel ("Fortnite Capitolo 2") zeigte . Auf einem Standbild sah man ebenfalls drei typische Fortnite-Charaktere, die auf der Spitze eines Hügels stehen und auf eine unbekannte Karte blicken ( Video ). Der Stil der vermeintlichen Map sieht jedenfalls sehr vertraut aus.Der Zusatz "Kapitel 2" könnte darauf hindeuten, dass dies der Auftakt zu einer neuen Geschichte sein könnte. Die aktuelle Story begann in der dritten Saison mit dem Meteoriten in Dusty Depot. Epic Games wollte gegenüber Polygon keine weiteren Angaben machen. Die aktuelle Saison wird am 13. Oktober 2019 enden.Bisher gab es in Fortnite Battle Royale nur eine Karte, die mit den Saison-Updates wieder verändert wurde. Erst kürzlich bekam Apex Legends (mit Saison 3) eine neue Karte spendiert.Letztes aktuelles Video: Fortnite X Batman Trailer