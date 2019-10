Fortnite: Das Ende: Schwarzes Loch verschlingt Battle Royale, Rette die Welt und Kreativmodus - 4Players.de

Those who missed the event still were affected in the lobby.



Die Spielwelt von Fortnite Battle Royale ist gestern Abend in ein Schwarzes Loch gesogen worden. Nach dem Ende des Countdowns und dem Start einer Rakete sind zunächst alle Spieler von der Karte geschleudert werden, bevor ein schwarzes Loch alles verschlungen hat. Auch das Battle-Royale-Hauptmenü zeigte nur noch das Schwarze Loch. Der offizielle Twitter-Account umfasst nur noch einen Tweet und die Fortnite-Webseite zeigt ebenfalls nur den Twitch-Livestream des kosmischen Phänomens. Sowohl Rette die Welt als auch der Kreativmodus sind momentan nicht verfügbar.Es ist zu erwarten, dass Epic Games mit "The End" ein neues Kapitel von Fortnite einläuten wird. Bereits am Wochenende gab es Gerüchte über Fortnite Kapitel 2 bzw. Season 11, die mit einer neuen Karten aufwarten soll ( wir berichteten ). Im Website-Code ist ein Hinweis auf den möglichen Neustart aufgetaucht (17. Oktober um 12 Uhr).Der offizielle PlayStation-Support-Account versicherte (kurzfristig und via Cnet ), dass sich Epic Games den "Blackout-Problemen" bewusst sei und die gekauften V-Bucks und Items im Inventar "sicher" seien.Letztes aktuelles Video: Fortnite X Batman Trailer