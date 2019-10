Fortnite: Kapitel 2 mit neuer Battle-Royale-Karte gestartet; inkl. Battle-Pass, Bandagen-Bazooka und Angeln - 4Players.de

Überblick über die neue Karte

"Zurück zu den Ursprüngen, dank eines überschaubaren Waffenarsenals, das mit den nötigen Ressourcen an der Aufrüstbank verbessert werden kann.

Mehr Spaß, weniger Grind - Ein neues XP-System und Medaillen für den frischen Kapitel 2 - Season 1 Battle Pass."

Nach "dem Ende von Fortnite" ( wir berichteten ) hat Epic Games das zweite Kapitel des Spiels gestartet. Kapitel 2 umfasst eine neue Battle-Royale-Karte mit 13 Schauplätzen. Es ist die erste neue Karte für die Battle-Royale-Gefechte. Bisher wurde stets die bekannte Karte immer und immer wieder angepasst. Erstmals kann auch das Wasser aktiv genutzt werden. Man kann Schwimmen, Angeln oder Motorboote nutzen.Mit der Bandagen-Bazooka können Teamkameraden geheilt werden. "Zu Boden gefallene" Teammitglieder können an sichere Orte getragen werden. Neu sind ebenfalls die Gruppen-Emotes wie "High Five". In den Battle-Royale-Gefechten können sich die Charaktere fortan in Heuballen und Müllcontainern verstecken und aus diesen Verstecken die Gegner überraschen. Auch explosive Gaskanister und Ölfässer sind dabei.Weitere Features (laut Hersteller):Der Battle Pass für Kapitel 2 - Saison 1 kostet wie gewohnt 950 V-Bucks. Der Battle-Pass-Fortschritt wurde überarbeitet, wodurch es jetzt neue Möglichkeiten zum Aufsteigen gibt. "Verdiene EP und Medaillen durch verschiedene Aktivitäten im Spiel, zu denen unter anderem das Durchsuchen von Truhen, das Eliminieren von Gegnern und der Abschluss von Herausforderungen gehören", schreiben die Entwickler. Laut Epic Games soll man sich bis zu 1.500 V-Bucks mit dem Battle-Pass erspielen können.Letztes aktuelles Video: Kapitel 2 - Saison 1 Trailer zum Battle PassRette die Welt wird in den nächsten Wochen mit neuen Aufträge und einer Verbesserung des AFK-Erkennungssystems versorgt. In der Zukunft sollen der mythische Sturmkönig, mythische Waffen, allgemeine Verbesserungen am Spielverlauf (mehr Dynamik, Meta-Überarbeitung von der Mitte bis zum Ende) und der fertige Spind hinzukommen. Weitere Details findet ihr hier Im "vorgestellten Zentrum" des Kreativmodus findet ihr eure gespeicherten Kreationen und die vorgestellte Spiele der Community ( Details Change-Log ).