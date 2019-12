Fortnite: Das verspätete Star-Wars-Event und mehr als drei Mio. Zuschauer auf Twitch - 4Players.de

Wow! Unprecedented demand to get into Fortnite. We had to delay until 2:10 PM ET to let in more players.



In Fortnite: Battle Royale fand gestern Abend das angekündigte Star-Wars-Event statt, allerdings etwas später als geplant (ca. 14 Minuten), denn die Login-Server von Epic Games waren überlastet , was die Veranstalter seltsamerweise überraschte. Die Stimme von Geoff Keighley (The Game Awards) kündigte die Verschiebung übrigens im Spiel an. Das Ingame-Event begann mit einem herumfliegenden Millennium Falcon (verfolgt von Tie-Fightern), der später landete.Eine Fortnite-Version von J.J. Abrams, ein Hologramm von Keighley und ein Stormtrooper tauchten im Anschluss auf der Bühne/Landeplattform in Risky Reels auf, scherzten und ließen die Spieler abstimmen, welche Szene sie aus Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers sehen möchten - gewählt wurde mithilfe von farbigen Flächen in der Spielwelt. Es gewann die Szene "Jedi Mind Trick", in der Rey, Finn und Poe sich an Bord eines Schiffes der ersten Ordnung schlichen und Rey mit einem Jedi-Geiststrick zwei Stormtrooper austrickste. Der letzte Teil aus der "exklusiven" Szenen-Premiere war jedoch schon bekannt. Danach durften die Fortnite-Spieler eine Farbe ihres Lichtschwertes wählen, während die Stimme des Imperators auf dem Off vor dem "Tag der Sith" warnte. Im Anschluss durften sich alle Spieler mit Lichtschwertern duellieren.Wie viele Teilnehmer das Star-Wars-Event im Spiel verfolgt haben, ist unklar. Aber auf Twitch sollen laut Polygon über drei Millionen Zuschauer das Geschehen verfolgt haben.Nach diesem Event schrieb Epic Games auf der Fortnite-Website : "Solltet ihr das Event zu Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers verpasst haben, ist das Fortnite x Star Wars-Gameplay-Video genau das Richtige für euch. Ihr könnt noch immer entdecken, was sich alles auf der Insel verändert hat. Kommt jetzt ins Spiel, geht mit Lichtschwertern in den Nahkampf, feuert Blastergewehre der Ersten Ordnung ab und noch mehr! (...) Die Schlacht ist vorbei und Tie-Jäger sind auf der Insel abgestürzt! Erkundet den abgestürzten Raumjäger, nehmt es mit Sturmtrupplern auf und schnappt euch ihre Blastergewehre oder greift zum völlig neuen Lichtschwert und liefert euch ein Duell."Letztes aktuelles Video: X Star Wars - Gameplay-Trailer