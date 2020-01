Fortnite: Epic bestätigt Startdatum der Season 2 und führt Chaos-Physik ein

Epic Games hat den angepeilten Startzeitpunkt der zweiten Fortnite -Staffel bekannt gemacht: Einem Eintrag auf dem offiziellen Blog zufolge beginnt Season 2 am 20. Februar. Zu den Inhalten schweigt sich das Studio allerdings noch aus. "Wir können nicht jetzt schon alle Geheimnisse der neuen Staffel herausgeben...", heißt es. Allerdings wird es in den kommenden Wochen nicht nur ein zweiwöchiges Event, sondern auch weitere Overtime-Challenges geben.Schon vor der kommenden Staffel wird außerdem Chaos Destruction eingeführt: Physik-Routinen der Unreal-Engine, die eindrucksvolle und realitätsnahe Zerstörungen ermöglichen sollen. Zum Start soll sich Fortnite dabei noch wie gewohnt anfühlen - im Laufe der Zeit will Epic die Physik aber stetig verbessern. Die neue Technik wird mit dem für Anfang Februar geplanten Update 11.50 Einzug ins Spiel halten.Letztes aktuelles Video: X Star Wars - Gameplay-Trailer