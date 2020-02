Fortnite: Kapitel 2 - Saison 2 mit Geheimagenten der Fraktionen Ghost und Shadow

In Fortnite hat Kapitel 2 - Saison 2 auf PC, Mac, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Android und iOS begonnen. Die Battle-Royale-Insel wurde von Geheimagenten der Fraktionen Ghost und Shadow übernommen. Neben neuen Orten auf der Insel gibt es (zeitbegrenzte) Spezialeinsätze, in denen feindliche Basen eingenommen, Wachen ausgeschaltet und Anführer besiegt werden müssen, um besondere Waffen zu erhalten. Darüber hinaus wird es möglich sein, Selbstschussanlagen auszuschalten, Überwachungskameras zu umgehen und mit neuen Gadgets, wie Körpergranaten oder auch Verkleidungen, die Gegner zu überlisten.Auch ein neuer Battle Pass mit über 100 Belohnungen ist dabei, inklusive neuer Individualisierungsoptionen und alternativer Ghost- und Shadow-Outfitvarianten. Neuigkeiten aus dem Kreativmodus findet ihr hier . Der Statusbericht über "Rette die Welt" kann hier abgerufen werden.Letztes aktuelles Video: Kapitel 2 Season 2 Battle Pass Trailer