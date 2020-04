Fortnite: Astronomical: Musikalisches Event mit Travis Scott

24. April - 01:00 Uhr deutscher Zeit

24. April - 16:00 Uhr deutscher Zeit

25. April - 06:00 Uhr deutscher Zeit

25. April - 17:00 Uhr deutscher Zeit

26. April - 00:00 Uhr deutscher Zeit

In Fortnite findet wieder ein musikalisches Event statt, diesmal wird die Weltpremiere eines neuen Tracks von Travis Scott versprochen. "Astronomical ist eine außergewöhnliche Erfahrung, inspiriert von Cactus Jacks Kreationen, die von Grund auf in Fortnite erstellt wurde", heißt es von Epic Games."Um sicher zu gehen, dass auch jeder die Chance hat Astronomical zu erleben, stellt Epic Games eine Vielzahl von verschiedenen Tour Daten, angepasst an unterschiedliche Zeitzonen, zur Verfügung. So kann jeder Spieler zu einer passenden Uhrzeit zusehen oder sogar eine der Wiederholungen zusammen mit Freunden anschauen. Einlass beginnt immer 30 Minuten vorher und ein frühes Erscheinen, für die beste Sicht, ist empfehlenswert."Die folgenden Slots stehen zur Verfügung:"Noch vor dem Start vom Astronomical wird Travis Scott ein neuer Teil der Icon-Serie. Spieler können sein Outfit, Emotes und vieles mehr ab dem 21. April im Spiel erhalten. Oben drauf werden ab demselben Tag auch Astronomical Challenges verfügbar sein, in denen zusätzliche Gegenstände freigespielt werden können. Weiterhin erhalten alle am Astronomical teilnehmenden Spieler einen Astroworld Cyclone Glider und zwei Loading Screens gratis."