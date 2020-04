Fortnite: Astronomical: Über 12,3 Mio. Spieler verfolgten Ingame-Konzert von Travis Scott; neuer Nutzerrekord

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!



Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc



— Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020

25. April - 17:00 Uhr deutscher Zeit

26. April - 00:00 Uhr deutscher Zeit





Im Gegensatz zu dem Marshmello-Event, das eher an ein minimalistisches Konzert erinnerte, war die gebotene Show wesentlich aufwändiger, kosmisch-farbenfroher und spielte oftmals mit der Spielphysik (Schwerelosigkeit), während die Battle-Royale-Gefechte eingestellt wurden. Auch neue Emotes wurde zur Verfügung gestellt. Im folgenden Video könnt ihr einen Blick auf das Astronomical-Event werfen, das noch zweimal in Fortnite wiederholt wird, und zwar am 25. April um 17:00 Uhr und am 26. April um 00:00 Uhr.





Über 12,3 Millionen Spieler haben gleichzeitig an dem (ersten) Ingame-Event "Astronomical" teilgenommen, bei dem der US-amerikanische Sänger/Rapper Travis Scott seine neuen Songs in Fortnite: Battle Royale als Weltpremiere präsentierte. Die Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler in Fortnite schnellte auf ein neues Rekordhoch. Die letzte Musik-Performance in Fortnite von Marshmello (EDM) im vergangenen Jahr zog über zehn Millionen interessierte Zuschauer an.Im Gegensatz zu dem Marshmello-Event, das eher an ein minimalistisches Konzert erinnerte, war die gebotene Show wesentlich aufwändiger, kosmisch-farbenfroher und spielte mit der Spielphysik (Schwerelosigkeit), während die Battle-Royale-Gefechte eingestellt wurden. Auch neue Emotes wurde zur Verfügung gestellt. Im folgenden Video könnt ihr einen Blick auf das Astronomical-Event werfen, das noch zweimal in Fortnite wiederholt wird, und zwar am 25. April um 17:00 Uhr und am 26. April um 00:00 Uhr."Um sicher zu gehen, dass auch jeder die Chance hat Astronomical zu erleben, stellt Epic Games eine Vielzahl von verschiedenen Tour Daten, angepasst an unterschiedliche Zeitzonen, zur Verfügung. So kann jeder Spieler zu einer passenden Uhrzeit zusehen oder sogar eine der Wiederholungen zusammen mit Freunden anschauen. Einlass beginnt immer 30 Minuten vorher und ein frühes Erscheinen, für die beste Sicht, ist empfehlenswert."Die folgenden Slots stehen noch zur Verfügung:"Noch vor dem Start vom Astronomical wird Travis Scott ein neuer Teil der Icon-Serie. Spieler können sein Outfit, Emotes und vieles mehr ab dem 21. April im Spiel erhalten. Oben drauf werden ab demselben Tag auch Astronomical Challenges verfügbar sein, in denen zusätzliche Gegenstände freigespielt werden können. Weiterhin erhalten alle am Astronomical teilnehmenden Spieler einen Astroworld Cyclone Glider und zwei Loading Screens gratis."