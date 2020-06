Fortnite: "Movie Nite" mit Filmen von Christopher Nolan und eine weitere Musikveranstaltung

Am Freitag (26. Juni) wird in Fortnite die "Movie Nite" auf der Großbildleinwand von Party Royale getestet. Der Testlauf findet mit drei Filmen von Christopher Nolan statt: Inception, Batman Begins oder Prestige - Die Meister der Magie. Die drei Filme sollen in vollständiger Länge gezeigt werden, aber wohl nicht in jeder Region - je nach Vertriebsrechten."Vertriebsrechte können Vorführungen kompletter Filme in verschiedenen Ländern und Sprachen schwierig gestalten. Bei diesem ersten Test der Movie Nite wollen wir so viele Besucher wie möglich dabeihaben. Es wird von eurem Land abhängen, welchen Film ihr euch ansehen könnt, und leider werden nicht alle in den Genuss der Vorführungen kommen. Wir finden das Konzept, gesellig mit Freunden und Familie einen Film in Party Royale zu schauen, aufregend und vielversprechend, und wollen damit zukünftig noch mehr Regionen auf der Welt erreichen", schreiben die Entwickler Prestige - Die Meister der Magie wird hierzulande laut Party-Royale-Zeitplan ab 15 Uhr zu sehen sein. Der Film darf während der Vorführung weder gestreamt noch aufgenommen werden. "Jegliche Streams oder Videos von den Filmen werden den Raubkopie- und DCMA-Gesetzen unterliegen", heißt es.Außerdem gibt es eine weitere Musikveranstaltung im Spiel. "Diplo Presents: Thomas Wesley hat einen innovativen Sound, bei dem der Wilde Westen und die Zukunft aufeinandertreffen, und kann mit den besonderen Gästen Young Thug und Noah Cyrus aufwarten. Die Show startet am Freitag, den 26. Juni um 3:00 Uhr MESZ und wird auf der Hauptbühne in Party Royale gezeigt! (...) Solltet ihr Diplos Show verpassen, dann habt ihr noch die Gelegenheit, die komplette Premiere in der Wiederholung am Montag, den 29. Juni um 18:00 Uhr zu erleben. Die Show findet dann erneut auf der Hauptbühne statt und auch diesmal könnt ihr während der Show vorbeischauen."Letztes aktuelles Video: Kapitel 2 - Season 3 Battle Pass Gameplay Trailer