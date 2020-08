Fortnite: Free-Fortnite-Turnier mit Verballhornungen und bösem Apple-Mann als Preis geplant

Screenshot - Fortnite (PC) Screenshot - Fortnite (PC)

Wie pcgamer.com berichtet, können iOS- und Android-Nutzer vermutlich schon bald nicht mehr im Crossplay mit ihren Feunden Fortnite spielen. Vorher möchte sich Epic offenbar noch einmal mit einem großen "Free-Fortnite-Cup" von ihnen verabschieden: "Alle eure Freunde. Großartige Preise. Und ein schlechter Apfel" (bzw. "ein böses Apple", wenn man das Wortspiel anders übersetzt).Der Turnierstart im Battle-Royale-Shooter ist am Sonntag, 23. August geplant (Startzeit noch unbekannt). Als Preise gibt es u.a. den relativ leicht zu verdienenen "Tart Tycoon"-Skin (also der böse Apple-Mann aus Epics kürzlichem Werbespot) sowie 20.000 "Free-Fortnite"-Mützen mit auf den Kopf gestellten Apple-Farben. Mehr Details zum Verlauf des rund vierstündigen Events (Solo-Players only) sowie seinen Preisen gibt es hier Anlass für die Apple-Verballhornungen ist die Sperrung des Spiels im App-Store sowie auf Google Play, nachdem Epic die Bezahlregeln im Ingame-Shop umgangen hatte (mehr dazu hier und hier ). Es folgten u.a. Epics Klage dagegen sowie der Antrag einer einstweiligen Verfügung. Apple hatte Epic nämlich mittlerweile informiert, dass deren Zugänge zu jeglichen Entwickler-Accounts für iOS und Mac am 28. August gesperrt werden sollen - was auch ernsthafte Konsequenzen für andere Entwickler-Teams nach sich ziehen könnte, welche die Unreal Engine nutzen.