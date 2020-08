Fortnite: Kapitel 2 - Saison 4: Nexus War mit vielen Marvel-Inhalten und Planetenfresser Galactus

Screenshot - Fortnite (Android, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Fortnite (Android, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Fortnite (Android, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Fortnite (Android, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Fortnite (Android, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Fortnite (Android, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Fortnite (Android, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Fortnite (Android, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Fortnite (Android, PC, PS4, Switch, One)

In Fortnite Kapitel 2 - Saison 4 "Nexus War" tritt man gegen Planetenfresser Galactus an. Nachdem die Battle-Royale-Insel und die Welt von Marvel miteinander kollidiert sind, können die Spieler auf mächtige Fähigkeiten zurückgreifen. So können im Kampf Superkräfte eingesetzt werden - wie Doctor Dooms Arkanhandschuhe, Groots Dornenschild, Silver Surfers Board und viele weitere, die im Laufe der Saison noch erscheinen werden. Neben der Superkräfte wird man auch auf das Stark-Industries-Energiegewehr zurückgreifen können. Die neuen Fähigkeiten und Waffen findet man als Beute aus Stark-Vorratsdrohnen. Auch neue Schauplätze zum Beispiel Dooms Domain und den Sentinel-Friedhof wird man "bald" besuchen können.Ein neuer Battle Pass mit 100 freischaltbaren Belohnungen steht ebenso zur Verfügung. Laut Epic Games wird man eine Vielzahl an Outfits der Marvel Helden und Bösewichten freischalten können: "Thor, Iron Man, Storm, Doctor Doom, She-Hulk, Mystique, Groot und Wolverine. Spieler können die besonderen Aufträge der Marvel-Legenden erfüllen, um ihr integriertes Erweckt-Emote freizuschalten und den wahren Helden oder Bösewicht zu enttarnen."