Fortnite: PC-Update reduziert Speicherplatzbedarf um ca. 60 GB; Halloween-Event gestartet

Please note the patch size will be larger than normal on PC (approx. 27 GB). This is to make optimizations on PC resulting in a massively reduced Fortnite file size (over 60 GB smaller), smaller downloads for future patches, and improved loading performance.



In Fortnite ab 49,99€ bei kaufen ) ist das diesjährige Halloween-Event auf allen Plattformen angelaufen - zusammen mit dem Update auf Version 14.40. Das Update sorgt auf dem PC außerdem für eine deutliche Reduktion des notwendigen Speicherplatzes für das Spiel. Der heutige Patch fällt mit 27 GB zwar etwas größer als gewohnt aus, aber danach wird das Spiel deutlich weniger Platz auf der Festplatte einnahmen. Laut Epic Games soll Fortnite dann knapp 60 GB weniger Speicherplatz benötigen. Ein Nutzer schreibt , dass der Speicherplatzbedarf von 99 GB auf 29,5 GB gesenkt wurde. Epic Games verspricht in dem Zusammenhang auch schnellere Ladezeiten und kleinere Downloads für zukünftige Patches.Fortnite: Albträume 2020 - Midas Rache wird vom 21. Oktober bis zum 03. November in Fortnite stattfinden."Spieler können sich auf eine Reihe von exklusiven Herausforderungen freuen, eine Party feiern, die schaurigen Inseln besuchen oder ein Konzert mit dem Grammy-ausgezeichneten Reggaeton-Superstar J. Balvin erleben.""Schatten-Midas hat The Agency mit seinen wiedererweckten Gefolgsleuten übernommen. Spieler müssen ihn aufhalten, bevor sie sich selbst in einen Schatten verwandeln. Für die Dauer des Events kehren Spieler, sobald sie im Solo-, Duo- oder Truppen-Modus eliminiert wurden, als Schatten zurück um eine Chance zu erhalten ein Shadow Royale zu erlangen. Zusammen mit anderen Schatten gilt es die Überlebenden zu besiegen indem spezielle Fähigkeiten eingesetzt werden, wie beispielswese Fahrzeuge heimzusuchen. Spieler, die an den "Fortnite: Albträume 2020"-Herausforderungen teilnehmen, haben die Chance besondere Belohnungen freizuschalten, wie die Lackierung "Midas Schatten", die Smash O‘-Lantern-Spitzhacke oder das Rücken-Accessoire Bobo.""Als Headliner des diesjährigen "Fortnite: Albträume 2020"-Events wird der kolumbianische Reggaeton-Superstar und vierfache Latin-GRAMMY-Gewinner J. Balvin die Stimmung der Spieler auf der Afterlife Party zu neuem Leben erwecken - ein besonderer Auftritt in Party Royale mit lateinamerikanischer Kultur und Reggaeton, einschließlich des Debüts seines brandneuen Songs mit Sech! Die J Balvin Party findet an der Main Stage in Party Royal am 01. November 2020 ab 2 Uhr morgens deutscher Zeit statt. Die Wiederholungen der Perfomance laufen am 01. November – 19 Uhr deutscher Zeit sowie 02. November 0 Uhr deutscher Zeit an der Main Stage. Ebenfalls können die Premiere und Wiederholungen über die App Houseparty angeschaut werden.""Spieler, die Lust auf die passende Verkleidung haben, können eine neue Version des Party Trooper Outfits bis zum 02. November – 02 Uhr morgens deutscher Zeit im Item Shop erwerben. Darüber hinaus erhalten alle Spieler, die ein Party Trooper Outfit besitzen und am Konzert von J. Balvin teilnehmen einen exklusiven J. Balvin Style."Letztes aktuelles Video: Albträume 2020 | Midas Rache GameplayTrailer