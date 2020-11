Fortnite: Video-Chatfunktion für PC und PlayStation

Ab sofort kann man für Fortnite ( ab 49,99€ bei kaufen ) eine Videochat-Funktion nutzen - zumindest, wenn man das Spiel am PC oder der PS4 betreibt. Das meldet Eurogamer.net . Allerdings funktioniert das Feature nicht über eine Webcam oder die PS4-Kamera, sondern das Smartphone. Dort muss man sich Epics kostenlose Houseparty-App herunterladen und anschließend mit dem Fortnite-Konto verknüpfen.Über die App richtet man schließlich einen Gruppen-Chat ein, wobei die Kamerabilder nicht nur auf das Handy, sondern via Sidebar auch auf den Spielbildschirm übertragen werden. Folglich lässt sich das Feature sowohl während des Spiels als auch unabhängig davon nur via Mobilgerät nutzen.Video-Chats sind nur mit Houseparty-Freunden und deren Freunden möglich, doch lassen sich unerwünschte Teilnehmer auch blockieren. Da sich auf den Schlachtfelder von Fortnite vornehmlich jüngeres Publikum tummelt, darf die Houseparty-App offiziell erst ab 13 Jahren verwendet werden. Zudem überprüft ein Algorithmus innerhalb der App, ob die Kamera auch wirklich auf das Gesicht gerichtet ist - nach Informationen von Eurogamer.net sogar zwei Mal pro Sekunde. Wird kein Gesicht erfasst, soll die Kamera automatisch abgeschaltet werden.Auf die explizite Nachfrage zur Unterstützung auf der Xbox One / Series X gab es seitens Epic folgendes Statement: "Derzeit ist es nur für PC und PlayStation (PS4 und PS5) erhältlich. Wir werden es euch wissen lassen, falls wir in der Lage sein sollten, in Zukunft mehr Plattformen zu unterstützen."Letztes aktuelles Video: Albträume 2020 | Midas Rache GameplayTrailer