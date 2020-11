Fortnite: Crew-Abo: Monatliches Abonnement mit Battle Pass, V-Bucks und Outfits angekündigt

"Battle Pass für die gesamte Saison - Als Mitglied von Fortnite Crew haben Spieler automatisch immer Zugang zum Battle Pass der aktuellen Saison

1.000 V-Bucks pro Monat - Aktive Abonnenten erhalten jeden Monat 1.000 V-Bucks, die sie für Items ausgeben können

Ein monatliches Crew Pack - Jeden Monat erhalten Abonnenten ein neues Outfit-Bundle, das nur Crew-Mitgliedern vorenthalten ist."

Epic Games hat ein monatliches Abonnement, genannt "Fortnite ( ab 49,99€ bei kaufen ) Crew", für Fortnite -Spieler angekündigt. Für 11,99 Euro im Monat erhalten Abonnenten automatisch Zugang zum nächsten Battle Pass, 1.000 V-Bucks jeden Monat (normalerweise: 7,99 Euro) und ein monatliches Outfit-Bundle, dessen Inhalte nur für Crew-Mitglieder verfügbar und nicht anderweitig zugänglich sein sollen.Der Abo-Dienst wird am 02. Dezember 2020 zusammen mit der nächsten Fortnite-Saison starten. Das Crew-Abonnement kann über den "Item Shop" oder den "Battle-Pass-Kaufbildschirm" erworben und jederzeit gekündigt werden. Damit hat sich die jüngste News-Meldung über das Interesse von Epic Games an einem monatlichen Abo bestätigt ( wir berichteten ).Abonnenten von Fortnite Crew erhalten die folgenden Inhalte:"Wenn Fortnite Crew am 02. Dezember 2020 startet, erhalten neue Abonnenten als erste das neue Galaxia Outfit, die Cosmic Llamacorn Pickaxe und das Fractured World Back Bling."Letztes aktuelles Video: Albträume 2020 | Midas Rache GameplayTrailer