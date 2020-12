Fortnite: Kapitel 2: Saison 5 mit neuem Quest- und Kopfgeldsystem eingeführt; auch der Mandalorianer ist dabei

Epic Games hat die nächste Fortnite ab 49,99€ bei kaufen ) -Saison gestartet. Neben den gewöhnlichen Veränderungen an der Karte wird in Kapitel 2: Saison 5 ein neues Quest- und Kopfgeldsystems eingeführt."Der Nullpunkt wird freigelegt, aber niemand entkommt der Schleife, nicht wenn die SpielerInnen es verhindern können. Zusammen mit Agent Jones und den größten Jägern aus verschiedensten Universen wie zum Beispiel dem Mandalorianer wird in einer chaotischen Schlacht die Zukunft der Insel verändert. (...) Neue Jäger bedeuten auch neue Orte jenseits der Schleife. SpielerInnen können in einer antiken Arena um Ehre kämpfen, ihre Überlebensfähigkeiten im Dschungel unter Beweis stellen und die sich verändernden Kristallwüste, die aus dem exponierten Nullpunkt fließt, erforschen. (...) SpielerInnen haben als Jäger die Pflicht, den Charakteren der Insel in ihrer instabilen neuen Realität zu helfen. Von ihnen können Quests und Kopfgelder angenommen oder Informationen über die Umgebung erhalten werden. SpielerInnen können sie sogar als Verbündete angeheuern. Wer nicht verhandeln will, kann sie auch zum Duell herausfordern und Belohnungen erhalten", schreibt Epic Games.Die neuen Charaktere akzeptieren nur eine Zahlungsform: Barren. Durch das Abschließen von Quests und Kopfgeldern, das außer Gefecht setzen anderer Spieler oder die Entdeckung versteckter Vorräte lassen sich Barren verdienen. Das neue Zahlungsmittel ermöglicht den Kauf von exotischen Waffen, Upgrades, Informationen, Services und mehr. Zu den neuen Waffen gehören z.B. die Drachenodem-Schrotflinte oder das Amban-Scharfschützengewehr des Mandalorianers mit sich zwischen Nah- und Fernkampf wechseln lässt. Jäger und Händler werden im Laufe der Saison weitere Waffen anbieten."Der neue Battlepass schaltet Mancake, den kämpfenden Pfannkuchen, Mave, den Gestaltwandler, und den ultimativen Kopfgeldjäger, den Mandalorianer, mit seinem Gefährten Das Kind, frei. Die Jäger auf der Insel sind nur die ersten, die von außerhalb der Schleife kommen... Im Laufe der Saison wird Agent Jones noch mehr Jäger aus anderen Realitäten jenseits der Schleife versammeln."