Fortnite: Leak & Andeutung: Offenbar Gastspiel von Kratos aus God of War geplant - Master Chief für Xbox?

Kratos will be a skin soon! (Reposted for a better image) pic.twitter.com/S6lgYMcGJR



— HYPEX (@HYPEX) December 2, 2020





leaked master chief skin for Fortnite pic.twitter.com/HkUzet9EXU



— Pi (@Pi22575047) December 3, 2020

Kratos, der wütende Spartaner aus der Reihe God of War, könnte möglicherweise bald einen Gastauftritt in Fortnite ( ab 49,99€ bei kaufen ) haben - zumindest auf den PlayStation-Konsolen. Das meldet The Verge und verweist auf das Twitter-Profil des Leakers HYPEX. Sony selbst hat auf Twitter ebenfalls schon die Ankunft des Anti-Helden ziemlich offensichtlich angedeutet. Denn dort heißt es in der Funkübertragung, dass die nächste Figur bereit "mehrere Götter mit bloßen Händen in einem unkontrollierbaren Zorn vernichtet hat".Neben dem Skins sollen gerüchteweise zudem die Chaos-Klingen als Waffen Einzug in Fortnite halten.Doch auch für Xbox-Spieler scheint sich Prominenz anzukündigen: Gerüchten zufolge, die u.a. Comic Book aufgegriffen hat, soll in der neuen Season auch der Master Chief der Welt von Fortnite einen Besuch abstatten.Letztes aktuelles Video: Kapitel 2 Saison 5 Battle Pass Trailer