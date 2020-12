Fortnite: Master Chief jetzt auch bestätigt; zwei Walking-Dead-Stars ebenfalls

Nach dem mittlerweile bestätigten Gastauftritt von Kratos aus God of War hat sich nach einer Ankündigung bei den Game Awards ein weiteres Gerücht bewahrheitet: Ab sofort kämpft auch der Master Chief aus der Halo-Reihe in Fortnite ( ab 49,99€ bei kaufen ) mit. Red vs. Blue ist ebenfalls mit an Bord und man wird innerhalb von Fortnite sogar klassische Capture-the-Flag-Partien austragen dürfen.Darüber hinaus wurden zwei weitere Gastauftritte enthüllt: Ab dem 16. Dezember sind auch Daryl Dixon und Michonne aus The Walking Dead am Start, um mit Armbrust und Katana auszuteilen.Letztes aktuelles Video: Kratos