Fortnite: Equipment und Outfits aus TRON verfügbar

Ab sofort steht spezielle Ausrüstung aus den Sci-Fi-Klassikern TRON in Fortnite ( ab 49,99€ bei kaufen ) zur Verfügung. Das hat Epic Games bekannt gegeben. So darf man u.a. in den ikonischen Lichtanzug schlüpfen. Im "Ende der Kommunikation"-Set warten zudem weitere Looks wie Cypher, Firewall, Proxy, Datenpfad, Paket, Bitstream, Kommandozeile, Upload, Io und Bandbreite, deren Helme entfernt werden können.Ebenfalls enthalten sind ein "Lichtrenner"-Hängegleiter und ein "Identitäts-Disc"-Rücken-Accessoire. Last but not least soll eine Spitzhake mit einem entsprechenden Design den Tron-Look abrunden.Weitere Informationen zum DLC gibt es auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Kratos