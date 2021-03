Fortnite: Battle Royale: Kapitel 2 - Saison 6 wird eine Solo-Mission enthalten

"Das ist der Weg: Euch bleibt nur noch eine Woche, um eure Beskar-Aufträge zu beenden, Mandos Beskar-Rüstung zu vervollständigen und das Rücken-Accessoire 'Das Kind' auf Level 100 freizuschalten.

Edel wie Saphir: Steigert euren Battle Pass über Level 100 hinaus, wenn ihr noch welche der Kristallstile freischalten wollt. Dazu gehören drei unterschiedliche schimmernde Stile für Reese, Mancake, Mave, Kondor und Menace.

Spitzhacke 'Atemräuber-Klingen': Falls ihr bei den Teamkämpfen 'Wilde Herzen' nicht die Atemräuber-Klingen gewonnen habt, könnt ihr die Spitzhacke noch freischalten, indem ihr die epischen Aufträge von Fischstäbchen oder Herzchen vor dem Ende der aktuellen Saison abschließt. Ihr erhaltet die Spitzhacke dann einige Tage nach dem Start von Saison 6."

Epic Games wird Kapitel 2 - Saison 6 von Fortnite ( ab 49,99€ bei kaufen ) am 16. März 2021 starten. Das "Finale der Nullpunktkrise" wird eine Solo-Mission im Battle-Royale-Modus enthalten, welche die Mission von Agent Jones abschließen soll. Epic Games : "Am 16. März starten wir Kapitel 2 - Saison 6 mit einem explosiven Abschluss der Ereignisse aus Saison 5. Wenn ihr das erste Mal mit der neuen Saison loslegt, werdet ihr im Nullpunktkrise-Finale das Ende von Agent Jones' Mission selbst spielen. Die Auswirkungen dieses Events werden die Realität in ihren Grundfesten erschüttern. Keine Sorge, das Nullpunktkrise-Finale erlebt ihr solo, egal wann ihr euch das erste Mal in der Saison einloggt. Ihr wollt es euch vorher online anschauen? Wir geben euch bald nähere Infos dazu, wie ihr bei der Weltpremiere zuschauen könnt, die mit unserer bisher aufwendigsten Story-Filmsequenz beginnt!"Last but not least schreiben die Entwickler über das Ende der aktuellen Battle-Pass-Saison: