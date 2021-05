Fortnite: Setzte laut Epic-Leak in zwei Jahren über 9 Mrd. Dollar um

Durchgesickerte Dokumente rund um den Rechtsstreit zwischen Epic und Apple zeigen derzeit, wie groß das Ausmaß des Fortnite ( ab 49,99€ bei kaufen ) -Erfolgs wirklich zu sein scheint - bzw. zu sein schien, denn der entsprechende Bericht umfasst einen Zeitraum von 2018 bis 2019. Laut des durchgesickerten Finanzberichts ( via Theverge.com ) betrug der Umsatz des Shooters in dieser Zeitspanne insgesamt 9,186 Mrd. Dollar.Die Summe teilt sich in 5,477 Mrd. Dollar im Jahr 2018 und "nur" noch 3,709 Mrd. Dollar im Jahr 2019 auf. Die Unreal Engine habe im Vergleich dazu ein kleines zusätzliches Taschengeld in Höhe von insgesamt 220 Mio. Dollar eingebracht. Epic Games' Gewinn in diesen zwei Jahren lag demnach bei rund 5,5 Mrd. Dollar.Letztes aktuelles Video: Kapitel 2 Saison 6 StoryFilmsequenz zur Nullpunktkrise