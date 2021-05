Fortnite: Crossover-Event mit der NBA

Donovans Spind enthält Folgendes: Outfit "Entspannte Beißerin", Rücken-Accessoire "Anhänglicher Hai", Spitzhacke "Krasser Spalter", Lackierung "Dynamisches Feuer", Emote "Fackelwirbel"

Traes Spind enthält Folgendes: Outfit "Scharlachkommandantin", Spitzhacke "Goldgräber", Lackierung "Schöne Sternchen", Emote "Ballkunst"'

Bei Fortnite ab 49,99€ bei kaufen ) geht es weiter mit den Crossmedia-Kollaborationen, diesmal mit der NBA (National Basketball Association) - kurz vor den NBA-Playoffs 2021. Gleichzeitig mit dem "State Farm NBA Play-In Tournament" bringt Fortnite x NBA: The Crossover zahlreiche Basketball-Elemente in den Item-Shop und "bald" in den Kreativmodus. Dazu kommen die "Teamkämpfe", ein Spielmodus, in dem alle 30 NBA-Teams in Fortnite vorkommen.Neue NBA-Outfits"Ab dem 22. Mai 2021 um 2:00 Uhr deutscher Zeit können sich die Spieler in eins von 30 Teamtrikots hüllen, um ihr Team in der Liga zu repräsentieren. Das Wurfzone-Set umfasst 31 Trikots, darunter natürlich die der 30 NBA-Teams. Zusätzlich gibt es das "Wurf und Punkt"-Paket, in dem das Emote "Hakenwurf" sowie das Rücken-Accessoire "Kleiner Korb" enthalten ist, mit dem sich die Spieler gegenseitig ein beliebiges Logo eines der 30 NBA-Teams präsentieren können. Auch gibt es das Fortbewegungs-Emote "Dribbeln" für alle Spielmacher."Teamkämpfe "Fortnite X NBA""Pünktlich zum Beginn der NBA-Playoffs in dieser Woche nach dem State Farm Play-In Tournament geht es in Fortnite x NBA: The Crossover mit einem fünftägigen Wettbewerb und allen 30 NBA-Teams heiß her. Teilnehmer können zahlreiche Spielbelohnungen und V-Bucks gewinnen. Alle Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite der Teamkämpfe ' Fortnite x NBA '."Spielerspinde'Im Gespräch mit den Entwicklern haben einige der besten Spieler der Liga verraten, was sie sich überwerfen, wenn sie Fortnite spielen, um mal ein bisschen abzuschalten. Ab nächster Woche sind deshalb im Item-Shop Spindpakete erhältlich, die von den NBA-Guards Donovan Mitchell und Trae Young höchstpersönlich ausgewählt wurden.Letztes aktuelles Video: NBATrailer