Fortnite: Grafikverbesserungen der PC-Version mit Update v17.00

Windows 10 (64 Bit)

Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x oder gleichwertig

Mindestens 16 GB RAM

Nvidia GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT oder gleichwertige Grafikkarte

Mindestens 4 GB VRAM

NVMe Solid State Drive (SSD)

Windows 10 (64 Bit)

Core i5-7300U (3,5 GHz)

8 GB RAM

Nvidia GTX 960, AMD R9 280 oder vergleichbare DX11-fähige Grafikkarte

2 GB VRAM

Windows 7/8/10 (64 Bit)

Core i3-3225 (3,3 GHz)

4 GB RAM

Intel HD 4000 für PC; Intel Iris Pro 5200

Kapitel 2 - Saison 7 wird in der kommenden Woche (08. Juni) in Fortnite gestartet und passend dazu bekommt die PC-Version mit dem Update v17.00 einige Grafikverbesserungen spendiert.Wenn man die Qualitätsvoreinstellung "Episch" wählt, wird man im Battle-Royale- und im Kreativmodus neue Sturm- und Wolkeneffekte zu Gesicht bekommen. Erweiterte Rauch- und Flüssigkeitssimulationen, verbesserte Nachbearbeitungsfunktionen (Bloom und Lens Flares), hübschere Explosionseffekte und eine höhere Schattenqualität werden ebenfalls versprochen. Epic Games : "Aufgrund dieser Verbesserungen benötigt die Einstellung 'Episch' für eine optimale Performance höhere Systemvoraussetzungen. Die Option 'Hoch' der neuen Version (V.17.00) entspricht dem, was in der bisherigen Version die Option 'Episch' war. Je nach euren Systemvoraussetzungen kann es also sein, dass sich das Erlebnis mit der Option 'Hoch' bei euch anders anfühlt als bisher. Die Optionen 'Niedrig' und 'Mittel' sowie der Alpha-Performance-Modus bleiben auch in Version V.17.00 gleich."Systemvoraussetzungen für die Qualitätsvoreinstellung 'Episch'Epic Games: "Nachfolgend findet ihr die empfohlenen und die minimalen Systemvoraussetzungen für Fortnite auf PC. Unabhängig von den Grafikänderungen ändert sich die empfohlene Grafikkarte mit Veröffentlichung von V.17.00 zu einer Nvidia GTX 960, einer AMD R9 280 oder einer gleichwertigen, DX11-kompatiblen Grafikkarte. Außerdem ändern wir das offizielle empfohlene Betriebssystem zu Windows 10 (64 Bit). Beachtet hierbei aber bitte, das Spieler Fortnite auch mit der 64-Bit-Version von Windows 7 und Windows 8 weiterhin mit optimaler Performance spielen können. Die minimalen Systemvoraussetzungen bleiben dieselben."Empfohlene SystemvoraussetzungenMinimale Systemvoraussetzungen